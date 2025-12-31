Alerta por cierre de calles en NYC miércoles y jueves: Año Nuevo y fiesta de asunción del alcalde Mamdani

Dos grandes eventos se esperan en Nueva York este miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero: la tradicional llegada del Año Nuevo en Times Square -uno de los eventos al aire libre más turísticos del mundo- y la toma de posesión del alcalde Zohran Mamdani, quien tiene prevista una fiesta de calle en el Bajo Manhattan.

Ambos eventos implican cierre de calles, aceras, entradas al Metro y estacionamientos, así como desvío en las rutas de buses (para cambios actualizados consulte MTA).

Midtown NYC, 31 de diciembre

Reunirse a celebrar la nochevieja en Times Square comenzó oficialmente en 1904, pero no fue sino hasta 1907 cuando se realizó el primer descenso de una bola desde el asta de la bandera en lo alto del edificio One Times Sq. Actualmente recibir el año nuevo allí es el evento más seguido alrededor del mundo cada 31 de diciembre y 1 de enero, dependiendo de la zona horaria.

Las calles y estaciones del Metro comienzan a cerrar desde las 10 a.m. para poner orden en la gran fiesta. Los autos no pueden circular, ni siquiera los buses MTA. Las bicicletas también tienen restricciones a lo largo del día, hasta quedar prohibidas a medida que la gente se va acumulando. Dependiendo de la hora, los cierres van cubriendo el norte y sur de Times Sq hasta expandirse desde la calle 34 (Herald Square) a la 59 (Central Park South) entre las avenidas 6ª y 8ª.

En teoría estar allí es gratis, pero implica muchos sacrificios y ahí radica el costo: llegar desde alrededor de las 3 p.m. bajo un clima invernal y seguir estrictas medidas de seguridad para acceder y permanecer. La policía separa a la gente por corrales. Quien sale pierde el puesto y debe volver a intentarlo, sin garantía. No se permiten morrales ni portar líquidos de ningún tipo -ni siquiera agua- y el acceso a baños es muy restringido. Todos los carritos de comida son removidos y no hay espectáculos teatrales en Broadway. Al final muchos turistas y neoyorquinos dicen que sólo hacen esto una vez en la vida. Más información sobre la logística en la página oficial de Times Square.

La opción de ver la fiesta con comodidad es posible desde los costosos eventos que se organizan en hoteles, restaurantes y clubes aledaños, aunque normalmente se agotan por anticipado y siempre hay que lidiar con estrictas alcabalas de NYPD.

Además de escuchar música desde alrededor de las 9 p.m., el centro del espectáculo en Times Square es la gran bola de cristal -este año brillará doble- que comienza a descender a las 11:59 p.m. con conteo regresivo multitudinario a gritos los últimos 10 segundos del año. Luego el gran cierre, con fuegos artificiales y lluvia de papelillos y la canción New York, New York en voz de Frank Sinatra. Es impresionante lo rápido que se desaloja la zona poco después, mientras heroicos trabajadores del Departamento de Sanidad (DSNY) comienzan de inmediato a remover toneladas de basura y los asistentes buscan desesperados un baño y lugares para comer y beber.

Fiesta de Mamdani, 1 de enero

Mientras millones de personas de todo el mundo reciben el año 2026 en Times Square en vivo y por TV, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, tomará juramento al nuevo alcalde durante una ceremonia privada en la Alcaldía en el Bajo Manhattan.

Más tarde, a la 1 p.m. del jueves, tendrá lugar la ceremonia de juramento oficial de Mamdani en las escalinatas del Ayuntamiento, ante el senador Bernie Sanders y con un discurso de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. El evento ha sido organizado como una gran fiesta de calle. Es gratis, pero los asistentes deben inscribirse antes en el portal www.transition2025.com/inauguration. También habrá una transmisión en directo: hay que registrarse en esa misma página para recibir un correo electrónico con las instrucciones de acceso.

Broadway (entre Worth St y Battery Place) y Liberty St (entre Church St y Broadway) serán cerradas al tráfico vial, a discreción del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), recordó ABC News. Eso afecta los accesos al transporte público y traslados en general, incluso a pie o bicicleta.

El otro factor a tomar en cuenta en la planificación es el clima invernal y los imprevistos de la naturaleza. Las actualizaciones meteorológicas pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.