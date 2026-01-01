¿Cuánto ganarán los trabajadores en 2026? Estos estados aumentarán el salario mínimo el 1 de enero

A partir del 1 de enero de 2026, el estado de Washington se posicionará como el estado con el salario mínimo más alto de EE.UU., con una cuota de $17.13 por hora, encabezando una lista de 19 entidades donde también se implementarán incrementos salariales. Washington lidera también un grupo de seis estados donde se pagan más de $16 por hora.

Estos ajustes son necesarios para contener entre las familias el impacto de la inflación y otros ajustes en la economía. Sin embargo, el sueldo federal permanece estancado en una bajísima cuota de $7.25 por hora desde 2009.

Estos son los estados donde se pagarán más de $16 dólares por hora, a partir de este jueves:

Washington

Nueva York

Connecticut

California

Hawaii

Rhode Island

Mientras que en Washington D.C., el salario mínimo será de $17.95 dólares por hora, para consolidarse como la entidad con el salario mínimo más alto de todo el país.

¿Cuáles son los estados donde aumentará el sueldo mínimo en 2026?

De acuerdo con el informe del Proyecto Nacional de Derecho Laboral, 19 estados tienen programado incrementar sus tarifas mínimas por hora desde el primer día de 2026, y otras ajustarán los sueldos base a lo largo del año:

Washington : $17.13 dólares

: $17.13 dólares Nueva York: $17.00 dólares en la ciudad de NY, Long Island y Westchester, con tarifas de $16 dólares para el resto del estado

$17.00 dólares en la ciudad de NY, Long Island y Westchester, con tarifas de $16 dólares para el resto del estado Connecticut : $16.94 dólares

: $16.94 dólares California : $16.90 dólares (con tarifas diferenciadas para ciertos condados)

: $16.90 dólares (con tarifas diferenciadas para ciertos condados) Hawaii : $16.00 dólares

: $16.00 dólares Rhode Island: $16.00 dólares

$16.00 dólares Nueva Jersey: $15.92 dólares

$15.92 dólares Colorado : $15.16 dólares

: $15.16 dólares Arizona : $15.15 dólares

: $15.15 dólares Maine : $15.10 dólares

: $15.10 dólares Missouri : $15.00 dólares

: $15.00 dólares Nebraska : $15.00 dólares

: $15.00 dólares Vermont : $14.42 dólares

: $14.42 dólares Michigan : $13.73 dólares

: $13.73 dólares Virginia : $12.77 dólares

: $12.77 dólares Dakota del Sur: $11.85 dólares

$11.85 dólares Minnesota : $11.41 dólares

: $11.41 dólares Ohio : $11.00 dólares

: $11.00 dólares Montana: $10.85 dólares

Las ciudades con los salarios mínimos por hora más altos

De acuerdo con Axios, estas son las ciudades donde se pagan los salarios más altos de todo el país, todas ellas en Washington:

Tukwila : Tendrá uno de los salarios más altos del país con $21.65 dólares por hora

: Tendrá uno de los salarios más altos del país con $21.65 dólares por hora Seattle : $21.30 dólares por hora

: $21.30 dólares por hora Burien : $21.63 dólares por hora

: $21.63 dólares por hora Renton : $21.57 dólares

: $21.57 dólares Everett : $20.77 dólares

: $20.77 dólares SeaTac: $20.74 dólares

El inicio de una nueva etapa

Este año será el último en el que se aplican diferentes planes plurianuales de aumento de salario mínimos en estados clave. A partir del 2027 iniciará una aplicación de ajustes automáticos basados en la inflación.

Sigue leyendo:

– ¿Qué estados favorecen a los propietarios de vehículos eléctricos en 2026? Un análisis detallado

– Anticipan reembolsos históricos de impuestos en EE.UU. para 2026

– Nueve estados reducirán impuestos sobre la renta desde el 1 de enero de 2026, ¿cuáles son?