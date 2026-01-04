Drones furtivos y vigilancia total: cómo la CIA siguió a Maduro antes de su captura

La captura de Nicolás Maduro fue el resultado de una extensa operación de inteligencia basada en vigilancia aérea constante, seguimiento de movimientos y trabajo encubierto sobre el terreno, reveló The New York Times.

De acuerdo con personas familiarizadas con la operación, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) logró monitorear de manera casi permanente la ubicación del dirigente en los días y horas previos a su detención, gracias al uso de drones furtivos y a información suministrada por fuentes dentro de Venezuela.

El diario estadounidense señala que la CIA desplegó una flota de aeronaves no tripuladas capaces de operar sin ser detectadas, lo que permitió rastrear los desplazamientos de Maduro con alto nivel de precisión.

Este monitoreo aéreo se complementó con inteligencia humana obtenida a través de una fuente venezolana que informaba sobre la ubicación y rutina del gobernante, aunque no se ha revelado cómo fue reclutada ni en qué nivel del aparato estatal operaba.

Según The New York Times, la agencia de espionaje contaba desde agosto con oficiales trabajando de forma clandestina dentro de Venezuela.

Estos agentes recopilaron información detallada sobre el estilo de vida de Maduro, sus patrones de seguridad y sus movimientos cotidianos, elementos clave para la planificación de la operación que culminó con su captura por fuerzas estadounidenses.

Exfuncionarios citados por el rotativo indicaron que la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el gobierno de Estados Unidos a cambio de información que condujera a la detención de Maduro pudo haber sido un factor determinante para obtener cooperación interna.

No obstante, Trump afirmó el sábado que el dinero se quedará en Estados Unidos. A finales de diciembre, la agencia utilizó un dron armado para atacar un muelle que, según funcionarios estadounidenses, era empleado por la organización criminal venezolana Tren de Aragua.

Sigue leyendo:

• Rubio afirma que con Delcy Rodríguez “se puede trabajar mejor” que con Maduro

• CIA recibió ayuda dentro del gobierno venezolano para rastrear a Maduro, según NYT

• Trump amenaza a Delcy Rodríguez: “Pagará un precio mayor que Maduro” si desafía a EE.UU.