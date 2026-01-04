Raúl González publica la foto de Maduro detenido y recuerda la lucha de los venezolanos

Raúl González, presentador del programa Despierta América, reaccionó a la captura de Nicolás Maduro, señalado por los Estados Unidos de delitos de narcotráfico, al igual que su esposa Cilia Flores.

El conductor de TV subió una imagen de Maduro cuando estaba siendo trasladado a la ciudad de Nueva York, en donde deberá enfrentarse con la justicia.

“Esta foto no es una imagen, es un suspiro que llevamos años aguantando, es el cansancio de un país que no se rindió aunque lo intentaron quebrar mil veces, es la dignidad volviendo a pararse derecha; es ese ‘por fin’ que muchos lloramos en silencio, el nudo en la garganta, las ganas de creer otra vez, la esperanza que parecía dormida pero nunca murió”, indicó.

Raúl González explicó que “millones de venezolanos entendemos exactamente lo que significa, hoy el corazón late distinto y hoy volvemos a mirar al futuro sin bajar la cabeza”.

Con esto, dejó ver su emoción por la captura de Maduro, quien gobernó Venezuela durante 13 años, heredando el poder de Hugo Chávez.

Los usuarios en redes sociales celebraron el mensaje del venezolano, pues “Raúl González, hoy Venezuela amanece con una esperanza de resurgir. Un abrazo”, “Mi querido Raúl, estoy con ustedes”, “Me alegra por el pueblo venezolano”, “Amén, el pueblo venezolano ha sido liberado y este es el comienzo de la libertad”.

Otros indicaron: “Todo lo mejor para una Venezuela libre en el nombre de Dios”.

El operativo Resolución Absoluta representó un momento histórico para el país sudamericano, debido a que no se había dado nunca una incursión militar estadounidense y menos la detención de un presidente venezolano.

