Lili Estefan cuenta cuál fue el trabajo más raro que le tocó hacer en su vida

La presentadora de televisión Lili Estefan habló en el programa El Gordo y la Flaca del trabajo más raro que le ha tocado hacer en su vida.

En el show de entretenimiento, Roberto Hernández y ella tuvieron esta conversación, ya que el conductor cubano le explicó algunos de los oficios que le tocó hacer cuando llegó a los Estados Unidos. “Si algo tiene este país es que te da oportunidades. Uno tiene que tocar puertas en diferentes lugares. A mí me tocó trabajar de lavaplatos, de mesero, bartender, y mira ahora, estoy en el mejor programa de la televisión hispana, al lado, nada más y nada menos que de Lili Estefan”, afirmó.

Luego de esto, la famosa recordó que a ella también le tocó hacer cosas que nunca imaginó, al convertirse en una tienda en maniquí viviente.

“Tienes que mirar a un punto fijo en una tienda, te vestían. Hacer de maniquí nunca lo olvido porque la gente se paraba, se daban cuenta de que eras un humano y trataban de hacerte reír. Las locuras que la gente me hacía, del cristal para afuera, yo no se los puedo explicar”, comentó.

Lili Estefan comentó que cuando hacía este trabajo no podía perder la concentración porque de lo contrario el cheque llegaba con menos dinero.

Bromeó también con que algo similar le debe ocurrir a los soldados ingleses de la guardia real, a quienes muchos intentan que cambien su semblante cuando están en pleno trabajo.

Esta anécdota fue una oportunidad para que la conductora de TV recordara al público cómo fueron sus comienzos, algo de lo que se siente orgullosa, pues es una muestra de la evolución que tuvo con el paso del tiempo para lograr convertirse en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento hispano en los Estados Unidos.

