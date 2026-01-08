¿Eres elegible para el reembolso de Amazon? Cómo reclamar tu dinero del acuerdo FTC de $2,500 millones

La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) impuso a Amazon un histórico acuerdo de $2,500 millones por prácticas engañosas en cancelaciones contra sus clientes que contrataron sus servicios entre 2016 y 2024. Las personas elegibles pueden recibir reembolsos significativos.

El acuerdo de la FTC determinó que el gigante minorista de ventas en línea deberá compensar a millones de clientes que fueron engañados sobre sus derechos de devolución o cancelación del servicio Prime.

Pero aquí viene lo importante: el dinero no se deposita automáticamente en tu cuenta. Tienes que reclamarlo activamente y hay un plazo límite para solicitar tu pago. A continuación te mostramos exactamente cómo hacerlo en menos de 5 minutos.

¿Qué es el acuerdo FTC vs. Amazon?

En enero de 2026, la FTC llegó a un acuerdo histórico con Amazon. La acusación fue clara: Amazon violó la Ley de Protección al Consumidor (Consumer Protection Act) al ocultar de manera dolosa el proceso de devolución fácil de cancelar para servicios como Amazon Prime.

Durante años, Amazon permitió que clientes se inscribieran en pruebas gratuitas de Prime, pero luego hizo deliberadamente difícil cancelar la suscripción. Millones de consumidores siguieron pagando el servicio, aún sin estar de acuerdo por la complicación que implicaba cancelar fácilmente el servicio.

El acuerdo: $2,500 millones en compensación

Amazon debe compensar a todos los clientes afectados. El fondo está siendo administrado por un tercero independiente (FTC Settlement Administrator) para garantizar transparencia en el pago de las indemnizaciones.

¿Quién es elegible para reclamar una indemnización de Amazon?

No todos pueden reclamar. Hay criterios específicos que debes cumplir:

Período de Elegibilidad: Compras o contrataciones entre enero 2016 y diciembre 2024

Compras o contrataciones entre enero 2016 y diciembre 2024 Tipo de Transacción: Prueba gratuita de Prime u otra suscripción cancelada con dificultad

Prueba gratuita de Prime u otra suscripción cancelada con dificultad Documento Requerido: Acceso a tu cuenta de Amazon (email + contraseña)

Acceso a tu cuenta de Amazon (email + contraseña) Ubicación: Residencia en EE.UU. (algunos estados tienen restricciones)

¿Cuál es el monto del reembolso?

El monto estimado de cada pago puede variar de entre $25 y hasta $500 por persona, dependiendo de cuántas veces Amazon te cobró por el servicio. Los clientes más afectados deberán recibir compensaciones más altas.

Cómo reclamar tu dinero (paso a paso)

El proceso es simple, pero debes hacerlo antes de que expire el plazo:

Ve al sitio de reclamos oficial: www.amazonftsettlement.com (NOTA: Verifica que sea el dominio oficial antes de ingresar datos) Haz clic en ‘File a Claim’ o ‘Presentar reclamo’ Ingresa el email de la cuenta con la que utilizabas tu servicio de Amazon – El sistema verificará automáticamente tu historial de compras Revisa tu período de elegibilidad – El sistema mostrará cuáles de tus transacciones califican Elige tu método de pago- Depósito directo, tarjeta de crédito o cheque Confirma tu identidad – Responde preguntas de seguridad para verificar que eres el dueño de la cuenta Presenta tu reclamo – Recibirás un número de confirmación

Plazo crítico

Fecha límite para presentar tu reclamación: 30 de junio de 2026. Después de esta fecha, no podrás reclamar. Hazlo ahora.

Si bien el sistema procesará reclamos después de esta fecha, tu caso tendrá una prioridad menor y podrías recibir menos dinero si el fondo se agota.

¿Cuánto dinero recibiré?

Como ya mencionamos, el monto varía según cuántas veces fuiste cobrado. El monto máximo reportado es de $15,000 para clientes que fueron severamente afectados.

¿Necesito prueba de compra?

No. El sistema de Amazon ya tiene un registro exacto de tu historial de pagos. Solo necesitas acceso a tu cuenta (email + contraseña) para verificar tu identidad.

¿Es seguro el sitio de reclamos?

Sí, siempre que lo presentes en el dominio oficial: amazonftsettlement.com. No confíes en emails o links sospechosos que soliciten tus datos personales. La FTC nunca te pedirá dinero para procesar una reclamación.

¿Cuándo recibiré mi dinero?

Los pagos se procesarán en varias tandas. Los primeros reclamos están programados para ser atendidos entre los meses de julio y agosto 2026. Los reclamos tardíos podrían ser procesados hasta finales de 2026.

El acuerdo FTC vs. Amazon demuestra que los consumidores tienen poder, pero solo si lo reclaman activamente. Amazon se benefició durante años de políticas de devolución confusas. Hoy tienes la oportunidad de recuperar lo que legalmente te pertenece como compensación. No ignores esta determinación legal, es dinero que ya te pertenece. Solo tienes que reclamarlo antes del 30 de junio de 2026.

