Golden Globes 2026: ¿dónde ver la ceremonia de premiación?

Ha comenzado una nueva temporada de premios. Y hoy, 11 de enero, se premiará lo mejor del cine y de la televisión en la entrega número 83 de los Golden Globes. Como cada año, la ceremonia se llevará a cabo en The Beverly Hilton.

Durante toda la semana Los Ángeles ha estado más llena de estrellas que nunca, pues la organización de los Golden Globes han hecho varios eventos para celebrar el trabajo de todo un año.

Esta edición será presentada por la comediante Nikki Glaser, quien también estuvo a cargo de la ceremonia del 2025. Esta semana ha dado varias entrevistas en las que explica que está replanteando la forma de presentar, pues el año pasado algunos de sus comentarios no fueron bien recibidos por los asistentes.

Hay que recordar que, además de stand up, Glaser se ha especializado en hacer roasts, un género de la comedia en el que una persona es expuesta a insultos cómicos.

¿Dónde ver la entrega de premios?

Como todos los años, la entrega de los Golden Globes podrá ser seguida totalmente en vivo. La ceremonia será transmitida por CBS, en televisión, y por Paramount+ Premium, en streaming. Además, los usuarios de Paramount+ Essential podrán ver la ceremonia a partir del lunes 12, pues quedará disponible en la aplicación.

La premiación comenzará a las 5 pm PT/8 pm ET. Una hora antes también se tendrá acceso a una parte de alfombra roja, la cual será transmitida a través de E!, en televisión.

¿Quiénes son los favoritos?

La lista de nominados de este año fue compartida el pasado 8 de diciembre y con ella se pudo asumir cuáles son los proyectos favoritos de la temporada. La lista es liderada por ‘One Battle After Another’ de Paul Thomas Anderson, la cual obtuvo nueve nominaciones, incluyendo las principales: Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Película.

Además de ‘One Battle After Another’, en la lista resalta ‘Sentimental Value’ con ocho nominaciones, ‘Sinners’ con siete, ‘Hamnet’ con seis, y ‘Frankenstein’ and ‘Wicked: For Good’ con cinco cada una.

Por otro lado, en las categorías de televisión la lista es dominada por la serie de HBO ‘The White Lotus’, la cual obtuvo seis nominaciones. También se debe mencionar la miniserie ‘Adolescence’ presente en cinco categorías, y ‘Only Murders in the Building’ y ‘Severance’ nominadas en cuatro cada una.

