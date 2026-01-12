Adamari López viaja a Brasil por el estreno de ¿Apostarías por mí? 

¿Apostarías por mí? se estrena este 18 de enero por Univision y varios de sus programas dedican desde ya contenido al reality show en el que competirán varias parejas de famosos. Adamari López es una de las conductoras de la cadena que contará parte de los detalles de este nuevo proyecto.

El lugar en el que se graba esta competencia de telerrealidad es Brasil, en donde habilitaron una espectacular villa para que los concursantes convivan y además cumplan con una serie de retos.

La boricua estará esta semana en el país sudamericano para cubrir varias incidencias relacionadas con este programa.

En un video que subió a su cuenta en Facebook, la Chaparrita de Oro dijo que se sentía muy emocionada por este viaje, en especial porque no conocía al país.

Luego de esto, mostró parte de su equipaje y los distintos cambios que tendrá para su estadía.

Los contenidos que hará Adamari López serán transmitidos por el show de Desiguales, en donde comparte con figuras como la doctora Nancy Álvarez, Amara la Negra, Karina Banda y Migbelis Castellanos.

La puertorriqueña mostró en su video los zapatos que se llevó en este viaje, algo que, según ha comentado previamente es una de las cosas que más le gusta.

Para acompañar su publicación, la famosa indicó: “¡Bom día mi gente linda desde Brasil! Esto fue todo lo que me traje a Brasil para mi cobertura del nuevo reality de Univision “¿Apostarías por mí? ¿Ustedes creen que me faltó algo?”.

Este reality show, que conducirá Alejandra Espinoza y Mark Tacher, promete ser un formato novedoso debido a que los concursantes mantienen una relación amorosa, por lo que el público podrá ver 24/7 cómo es la convivencia que tienen.

Los seguidores de la boricua reaccionaron a este contenido y hablaron de lo organizada que es la conductora, al igual que de algunas de las elecciones que hizo para vestir en Brasil. “Bonita, me parece que aún acabe alguito más en la maleta feliz lunes dios te bendiga”, “Aprendo a empacar mi maleta viendo tus ideas”.

