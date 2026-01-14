¡Que el frío se quede afuera! Trucos fáciles para sellar tu hogar y cuidar tu bolsillo en el invierno

Si vives en regiones tradicionalmente frías del país como: el norte, las montañas, en el medio oeste o incluso si estás en estados que normalmente son cálidos pero que están sufriendo los frentes fríos de este enero de 2026, ya te habrás percatado que, cuando el viento sopla fuerte, parece que se filtra por las paredes. En realidad, muchas de nuestras casas tienen pequeñas fugas por donde se escapa el calor tan valioso que tanto nos cuesta pagar.

Mantener la casa en una temperatura agradable no tiene por qué ser una batalla perdida contra la compañía de electricidad o de gas. Aquí te comparto una guía sencilla, basada en expertos, para ‘blindar’ tu hogar de forma económica.

El truco de la vela (o el incienso)

¿Cómo saber por dónde se escapa el calor? No necesitas un escáner láser. Simplemente aplica un truco muy sencillo: en un día con mucho viento, enciende una vela o un palito de incienso y pásalo cerca de los marcos de las ventanas, las puertas y los enchufes que dan a las paredes exteriores. Si el humo se mueve horizontalmente o la llama baila, ¡bingo!, ahí tienes una fuga de aire que necesitas sellar.

Puertas y ventanas: El frente de batalla

La mayoría del calor se nos va por las rendijas de las puertas. Si puedes ver la luz del día debajo de tu puerta principal, es una entrada para el aire frío.

El “Draft Stopper” o chorizo de tela: Es la solución más latina y económica del mundo. Puedes comprar uno o hacerlo tú mismo con una toalla vieja enrollada o cosiendo un tubo de tela relleno de arena o arroz. Ponlo al pie de la puerta y notarás la diferencia de inmediato.

Burletes (Weatherstripping): En tiendas como Home Depot o Lowe's venden unas tiras de espuma con pegamento que son muy baratas. Solo las pegas en el marco de la ventana y, al cerrarla, el sello queda hermético. Es un proyecto de 10 minutos que te puede ahorrar hasta un 15% en tu factura mensual.

El poder de las cortinas

A veces subestimamos nuestras cortinas. Durante el día, si sale un poquito de sol, abre las cortinas para que el cristal se caliente y ese calor entre a la casa (es energía gratis). Pero, en cuanto oscurezca, cierra las cortinas más gruesas que tengas. Funcionan como una capa extra de insolación para que el frío del vidrio no se pase a tu sala.

No te olvides de los “huecos invisibles”

A veces el aire entra por lugares que no nos imaginamos:

Tapas de enchufes: Existen unos selladores de espuma especiales para poner detrás de las placas de los interruptores de luz. Suena exagerado, pero por ahí entra mucho aire frío del ático o del sótano.

El ático y el sótano: Si tienes acceso a estas áreas, revisa que la puerta de entrada esté bien sellada. El calor sube, y si tu ático no está bien cerrado, tu calefacción está trabajando doble para calentar un espacio donde nadie vive.

Humedad: Tu mejor amiga en invierno

El aire seco se siente más frío que el aire húmedo. Si tienes un humidificador, úsalo. No solo ayudará a tus pulmones y a tu piel (que se reseca mucho con la calefacción), sino que te permitirá bajarle un par de grados al termostato sin que sientas la diferencia. ¡Tu bolsillo te lo agradecerá al final del mes!

¿Por qué estas acciones son importantes para los hispanos?

Como comunidad, muchos de nosotros vivimos en casas rentadas o en estructuras más antiguas que regularmente no tienen el mejor aislamiento (insulation). Además, muchos latinos enviamos remesas o estamos ahorrando para metas familiares grandes, por lo que regalarle $50 o $100 dólares extra a la compañía de servicios públicos cada mes por una rendija, no es una opción.

Cuidar estos detalles implica ser un administrador inteligente de tu dinero. Además, una casa bien sellada previene problemas mayores, como que se revienten las tuberías por el congelamiento, lo cual sería una emergencia carísima de reparar.

¡Ojo con la seguridad!

Si vas a sellar tu casa, asegúrate de tener detectores de monóxido de carbono funcionando, especialmente si usas calefacción de gas o chimeneas. Una casa “hermética” es buena para el calor, pero siempre debe tener una ventilación segura para los equipos de combustión.

Programas que te ayudan a calentar tu casa en Nueva York

En Nueva York existen programas muy robustos que no solo te dan consejos, sino que hacen el trabajo pesado por ti sin costo alguno si calificas.

Estos son los programas vigentes en NYC para este invierno 2026:

Programa de Asistencia de Climatización (WAP)

Este es el programa “estrella”. Ayuda a propietarios e inquilinos de bajos ingresos a reducir sus facturas de energía.

¿Qué hacen?: Sellan grietas, aíslan techos y paredes, reparan o reemplazan sistemas de calefacción, y hasta pueden cambiarte el refrigerador por uno que gaste menos electricidad.

¿Cómo aplicar en NYC?: Se aplica a través de organizaciones locales en tu barrio. Por ejemplo: En Brooklyn , la Bedford Stuyvesant Restoration Corporation es muy activa. En otros condados, puedes llamar al 311 y pedir que te conecten con el 'Weatherization Assistance Program provider' de tu zona.

Dato clave: Si recibes ayuda del programa HEAP, calificas automáticamente.

EmPower+ (de NYSERDA)

Este programa es excelente porque ofrece auditorías energéticas gratuitas.

¿Qué recibes?: Un contratista certificado va a tu casa y revisa todos los lugares por dónde se escapa el calor.

Ayuda directa: Dependiendo de tus ingresos, pueden instalarte gratis aislamiento, luces LED y sellar puertas y ventanas (hasta un límite de $10,000 para hogares de bajos ingresos).

Contacto: Llama al 1-877-697-6278 o visita la página de nyserda.ny.gov.

Programa HEAP (Ayuda para calefacción)

Si tienes problemas para pagar la factura del gas o la luz este mes, no esperes.

Beneficio Regular: Las solicitudes están abiertas ahora y cierran el 7 de abril de 2026 .

Beneficio de Emergencia: Si ya se te acabó el beneficio regular y te van a cortar el servicio, el beneficio de emergencia abrió el 2 de enero de 2026 .

Cómo aplicar: Usa la aplicación ACCESS HRA en tu celular o llama al 718-557-1399.

Un consejo extra: En NYC, muchos edificios de apartamentos son antiguos. Si eres inquilino y sientes que entra mucho aire, legalmente tu casero (landlord) tiene la obligación de mantener la temperatura a ciertos niveles (68°F de día y 62°F de noche). Si no lo hace, ¡reportalo al 311!

