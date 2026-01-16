Publican video del arriesgado rescate de María Corina Machado en altamar tras salir de Venezuela

Un video difundido este viernes reveló detalles del operativo clandestino que permitió la salida de Venezuela de la líder opositora María Corina Machado el pasado 9 de diciembre, una maniobra que hizo posible su viaje a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Las imágenes, identificadas con la marca de agua de Grey Bull Rescue, el grupo de contratistas privados que diseñó y ejecutó la operación, muestran el momento del encuentro en altamar entre la embarcación en la que viajaba Machado y el barco del equipo de rescate, en plena noche y mar abierto.

“Jackpot, jackpot, jackpot. Objetivo: dinamita dorada”, se escucha decir en el video, en lo que los operadores describen como la confirmación del éxito de la misión

En medio del ruido del viento y el oleaje, Bryan Stern, fundador de Grey Bull Rescue, saluda a la dirigente venezolana cuando ambas lanchas se aproximan.

“Hola María, mi nombre es Bryan, encantado de conocerte, te tengo”, dice Stern. Machado responde con un saludo y comenta brevemente las condiciones del trayecto: “Está todo tan mojado y tan frío”.

Poco después, la líder opositora aparece frente a la cámara, con gorra y chaqueta negra, confirmando su estado tras la extracción: “Soy María Corina Machado, estoy viva, estoy segura y muy agradecida a Grey Bull”.

Stern había explicado en diciembre que la operación duró entre 15 y 16 horas.

Machado fue trasladada primero por tierra desde el lugar donde permanecía en la clandestinidad hasta una embarcación que se internó en el mar venezolano, rumbo a un punto secreto en altamar. Desde allí fue llevada a un puerto del Caribe, donde abordó un avión con destino a Noruega.

“Fue peligroso. Fue aterrador”, relató Stern en su momento, al detallar que el fuerte oleaje, aunque riesgoso, reducía la visibilidad para los radares. “Mientras más altas son las olas, más difícil es detectar una embarcación”, explicó.

El video también muestra el inicio de la misión, cuando el equipo partió desde Curazao aún de día, y escenas posteriores de navegación en completa oscuridad, guiados únicamente por sistemas de radar y enfrentando condiciones marítimas adversas.

