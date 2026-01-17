Acuerdo UE-Mercosur: qué significa para la economía global y el bolsillo en EE.UU.

La Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) firmaron este sábado el mayor acuerdo de libre comercio del mundo tras más de dos décadas de negociaciones. Aunque se cerró en Sudamérica, el pacto tendrá efectos que también alcanzan a Estados Unidos: desde mayor competencia para empresas estadounidenses hasta posibles cambios en precios, empleo e inversiones. Estas son las claves para entender qué está en juego.

Qué es el acuerdo UE-Mercosur y por qué es histórico

La Unión Europea (UE) y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) sellaron en Asunción un tratado que crea una zona de libre comercio de más de 780 millones de personas, equivalente a cerca de un cuarto del PIB mundial. Es el mayor acuerdo comercial jamás firmado por ambos bloques y uno de los más ambiciosos a nivel global.

El tratado llega en un contexto de tensiones comerciales, con Europa buscando diversificar mercados y reducir su dependencia de Estados Unidos y China.

Dónde y cuándo se firmó el acuerdo UE-Mercosur

La firma tuvo lugar en Asunción, Paraguay, en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central, un escenario cargado de simbolismo: allí mismo nació el Mercosur en 1991.

Por qué este acuerdo importa a EE.UU. y a la economía global

Aunque Estados Unidos no forma parte del pacto, sus efectos se sentirán de forma indirecta. El acuerdo fortalece la posición competitiva de las empresas europeas frente a las estadounidenses, especialmente en sectores industriales clave.

Según estimaciones del Ifo Institute, el tratado podría compensar parte del impacto negativo de una escalada arancelaria estadounidense. En Alemania, por ejemplo, se proyecta un crecimiento adicional de hasta 21,600 millones de euros, reforzando la capacidad exportadora europea frente a rivales de EE.UU.

Impacto económico del acuerdo UE-Mercosur

El tratado eliminará progresivamente los aranceles sobre alrededor del 90% del comercio bilateral.

Qué gana Europa

Más exportaciones de automóviles, maquinaria y productos químicos.

de automóviles, maquinaria y productos químicos. Ventajas competitivas frente a empresas estadounidenses en Sudamérica.

frente a empresas estadounidenses en Sudamérica. Acceso más estable a materias primas estratégicas como litio y cobre.

Las exportaciones europeas al Mercosur podrían aumentar en casi 50,000 millones de euros para 2040.

Qué gana el Mercosur

Mayor acceso al mercado europeo para carne vacuna, soja, azúcar y etanol.

al mercado europeo para carne vacuna, soja, azúcar y etanol. Cuotas preferenciales para productos agropecuarios.

para productos agropecuarios. Atracción de inversiones europeas.

europeas. Las exportaciones del Mercosur a la UE crecerían en torno a 9,000 millones de euros.

Cómo puede afectar a consumidores y empresas en EE.UU.

Aunque el impacto no será inmediato, el acuerdo puede influir en Estados Unidos de varias formas:

Más competencia internacional: empresas estadounidenses podrían perder cuota de mercado en Sudamérica frente a rivales europeos. Presión sobre precios: menor volumen de exportaciones puede elevar costos unitarios en algunos sectores. Reconfiguración de cadenas de suministro: Europa asegura insumos clave para su industria, intensificando la competencia global.

Por qué el acuerdo enfrenta resistencia en Europa

El tratado fue aprobado en el Consejo de la UE por mayoría cualificada, pero varios países votaron en contra o se abstuvieron.

Francia lidera la oposición por temor a que sus agricultores no puedan competir con importaciones sudamericanas.

lidera la oposición por temor a que sus agricultores no puedan competir con importaciones sudamericanas. Polonia y Austria temen pérdidas en sus sectores rurales.

temen pérdidas en sus sectores rurales. Hungría e Irlanda cuestionan los estándares ambientales y laborales.

cuestionan los estándares ambientales y laborales. Italia apoyó el acuerdo tras obtener garantías para proteger productos sensibles como quesos y embutidos.

Salvaguardias para agricultores europeos

El texto incluye cláusulas que permiten:

Investigar aumentos bruscos de importaciones.

bruscos de importaciones. Actuar si los precios son significativamente más bajos que los europeos.

que los europeos. Suspender temporalmente beneficios comerciales si hay daño grave.

Ratificación: cuándo entrará en vigor el acuerdo UE-Mercosur

La firma no implica aplicación inmediata. El acuerdo debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y por los parlamentos nacionales del Mercosur.

La previsión más optimista sitúa su entrada en vigor en 2027, aunque podría retrasarse hasta 2028 o 2029 por la división política existente.

Preguntas clave sobre el acuerdo UE-Mercosur

¿Qué porcentaje de aranceles se eliminará?

Aproximadamente el 90%, de forma gradual.

¿Qué sectores se beneficiarán más?

La industria europea y el sector agropecuario sudamericano.

¿Cuándo entrará en vigor?

Entre 2027 y 2029, dependiendo del ritmo de ratificación.

Conclusión

El acuerdo UE-Mercosur es histórico por su tamaño y ambición. Promete crecimiento económico y mayor integración, pero también genera ganadores y perdedores. Para Estados Unidos, el reto será adaptarse a un escenario comercial donde Europa y Sudamérica avanzan juntas, redefiniendo la competencia global.

