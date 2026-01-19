Exnovia de Christian Nodal publica fotos inéditas de su pasado con el cantante

El cantante mexicano Christian Nodal no escapó del trend viral en redes sociales en el que las personas comparten fotos del 2016, como una forma de recordar cómo eran sus vidas hace una década. Lisa Fernanda Macias, quien fue novia de Nodal en 2016, se sumó a esta tendencia y publicó imágenes inéditas junto al cantante cuando aún estaban en la preparatoria.

Lisa Fernanda y Nodal fueron novios en la adolescencia. Aunque su relación terminó hace ya bastante tiempo, la influencer mexicana dio de qué hablar al compartir fotos junto a Nodal. En las fotos se observa a ambos en un ambiente escolar, usando un uniforme y en lo que parece ser un momento de distracción entre clases.

En una de las imágenes se observa a Nodal usando un par de anteojos y sin los tatuajes que cubrieron su rostro durante los últimos años, los cuales ha decidido eliminar desde hace un tiempo.

Lisa Fernanda dejó un comentario en una de las fotos que decía: “Estaba en su ‘prime’ y no lo sabía. Sí cambió mucho”. En otra de las fotos la influencer compartió lo que decían sus compañeros cuando ellos eran novios en ese momento. “Que pase la pareja enamorada, ¡qué risa! Bye”., recordó.

Lisa Fernanda y Nodal fueron pareja mucho antes de que el artista apareciera en la escena musical en 2018. Su historia de amor adolescente ocurrió mucho antes de las polémicas relaciones con las cantantes Belinda, Cazzu y su actual esposa Ángela Aguilar.

A mediados del año pasado Lisa Fernanda se pronunció luego de que surgió el rumor de que Nodal le dedicó el tema ‘Te fallé’ y que ella fue la “única en terminar con él”.

“Me han preguntado mucho si yo soy esa persona, que según él, es la única persona que lo ha terminado en su vida. Y la verdad es que no sé. No sé si soy yo. Según yo, fui su única novia de preparatoria y hasta ahí. Pero a como se carga el historial, no metería las manos al fuego diciendo que sí, soy yo. Lo único que sí sé es que fui la única que no quiso regresar y de eso, no me arrepiento nada”, dijo en ese momento en sus redes sociales.

Luego de su relación con Lisa Fernanda, Nodal tuvo un sonado noviazgo con la cantante Belinda. Ambos estuvieron comprometidos pero la relación terminó en febrero de 2022 tras casi un año de relación. Pocos meses después comenzó a salir con la cantante argentina Cazzu con quien tuvo una hija. Sin embargo, la relación terminó en 2024 y le siguió una fuerte polémica. Un par de semanas después de anunciar su ruptura Nodal confirmó su relación con Ángela Aguilar, desatando rumores de infidelidad. Ambos se casaron dos meses después y disfrutan de su matrimonio desde entonces.

