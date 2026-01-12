Christian Nodal celebró su cumpleaños por todo lo alto durante tres días

El cantante mexicano Christian Nodal celebró su cumpleaños número 27 por todo lo grande con una fiesta con temática de piratas, rodeado de sus amigos, su esposa Ángela Aguilar y más personas.

El artista fue discreto y no compartió imágenes sobre su fiesta de cumpleaños, pero algunos asistentes a la fiesta, como el influencer Kunno y Aneliz Aguilar, publicaron fotos de la celebración del famoso intérprete.

Nodal celebró su cumpleaños en un bar en Zacatecas cuya decoración estuvo inspirada en la película ‘Piratas del Caribe’. El ambiente estaba decorado con cráneos, cofres del tesoro con muchas monedas de oro e incluso carteles en los que se ofrecía una recompensa de 27 millones de pesos por el cantante.

“Se busca por crímenes contra lo ordinario, por no seguir las reglas ajenas y por convertir el dolor en arte”, se lee en los carteles en imágenes compartidas por Kunno.

Otro cartel decía: “Nodal visto por última vez en el Nodal Fest bajo las luces, con pistolas que no piden permiso. Recompensa. 27 millones. Inmortalidad y un lugar en la historia. Alías: El Forajido. Ocupación: Forajido musical. Estado: Prófugo”.

De acuerdo con el programa ‘Ventaneando’ el cantante inició las celebraciones por su cumpleaños el viernes 9 de enero con una cena en el rancho de la familia de su esposa. Luego tuvieron una celebración el sábado que comenzó con una callejoneada y terminó con una fiesta exclusiva en un hotel de la ciudad que contó con fuegos artificiales.

Luego la fiesta de piratas se realizó en el bar ‘El Edén’ que se encuentra 280 metros bajo tierra. Nodal conversó con el programa de TV Azteca y se mostró feliz por estar rodeado de gente querida.

“No le pido nada a la vida, hermano, la vida me lo da todo y, por eso, estoy bien feliz, compadre, con gente que me quiere, yo estoy feliz de que vengan conmigo a disfrutar”, expresó el cantante.

Ángela Aguilar dejó entrever su deseo tener una boda religiosa con Nodal luego de que se casaron en una ceremonia civil en julio de 2024. “Puede ser, yo creo que sí… la religiosa, la que cuenta”, dijo la cantante.

Sigue leyendo:

‘Rendirme habría sido darle la razón al ruido’: Ángela Aguilar publica reflexión en el comienzo del 2026

Ángela Aguilar luce un look rebelde y canta en inglés en los Grammy Celebration of Latin Music

Ángela Aguilar, Christian Nodal y Pepe Aguilar alegraron a niños de Zacatecas con regalos de Navidad

