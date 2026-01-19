Mickey Rourke pide a sus seguidores que reclamen el dinero que donaron en la campaña de GoFundMe

Durante todo el mes, el actor Mickey Rourke ha sido noticia por la situación financiera que está atravesando. Por falta de pago fue desalojado de la mansión que alquilaba en Los Ángeles, y a su vez ha criticado una campaña que se hizo para recaudar dinero para él.

Poco después de que se informara que fue desalojado se publicó una campaña en GoFundMe, en la que donaron varios fanáticos del actor. Sin embargo, Rourke declaró en sus propias redes sociales que él no había dado el consentimiento para que se creara esta campaña para recaudar dinero.

Ahora, el actor pide a todos sus seguidores que pidan la devolución del dinero que donaron. “Estoy muy molesto y avergonzado por la estafa para recaudar fondos para mí, que fue, como ya he dicho, una vergüenza cruel”, dijo en una nueva publicación de Instagram.

También mencionó que hay $90,000 dólares que no han sido regresados y que incluso ha pedido a su abogado ayuda para asegurarse que todo el dinero sea reembolsado. Apuntó: “Más de 100.000 dólares fueron recaudados por desconocidos preocupados y otras personas”.

Antes de esta publicación, el actor había declarado en redes sociales: “Esto es muy vergonzoso… No den dinero, y si lo dieron, recupérenlo. Es realmente humillante. Dicen que llega a los 100.000 dólares. No aceptaría ni un céntimo de caridad de nada”.

Poco después de que Rourke declarara que no había dado el consentimiento para la recaudación se informó que la persona que había creado la campaña, llamada Liya-Joelle Jones, la asistente personal de Kimberly Hines, representante del actor.

La representante del actor declaró en su momento: “Mi asistente lo inició para ayudar a Mickey, un gesto amable, ya que lo estaban obligando a irse de su casa. No fue con mala intención. El dinero no se ha ido a ninguna parte. Si Mickey decide que no lo quiere, se lo devolveremos a sus fans”.

