Hochul presenta plan de presupuesto de $260 mil millones para NY sin aumentar impuestos a los ricos

El próximo año fiscal 2027, que arranca este verano, el Estado de Nueva York contará con un presupuesto de $260,000 millones de dólares en inversiones y gastos. Y aunque en el plan presentado este martes por la gobernadora, Kathy Hochul, se impulsan programas a favor de la asequibilidad, el clamor de subir impuestos a los más ricos para recaudar nuevos fondos que ayuden a implementar iniciativas sociales, brilló por su ausencia.

La mandataria defendió su propuesta presupuestal, que comenzará a debatirse en la Legislatura estatal para ser aprobada, y pese a insistir que el plan busca hacer que Nueva York sea más asequible para las familias trabajadoras, entre otras cosas destinando $4,500 millones de dólares adicionales para el cuidado infantil, el no tocar a los millonarios no cayó nada bien.

La Gobernadora se defendió manifestando que quiere promover un “presupuesto equilibrado sin nuevos aumentos en el impuesto sobre la renta”, y no solo manifestó que el Estado cuenta con más de $14,600 millones de dólares en reservas para situaciones imprevistas sino que advirtió que su hoja de ruta se prepara para eventuales recortes de la administración Trump.

“Cada dólar de este presupuesto se está utilizando para luchar por las familias. Y mientras Washington intenta desestabilizar nuestro presupuesto, estamos realizando inversiones inteligentes, protegiendo a los contribuyentes y comprometiéndonos a brindar los servicios que los neoyorquinos más necesitan”, aseguró la jefe del Estado. “Su familia, y su futuro, son mi prioridad. Juntos, con mis socios en la Legislatura, protegeremos el futuro de Nueva York y nos aseguraremos de que siga siendo el mejor lugar del país para formar una familia”.

Dentro de su plan de presupuesto, que representa un aumento de apenas el 0,7% con respecto al año anterior, además del gasto operacional del estado y sus agencias, proyectado en $157,600 millones, se incluyen $84,000 millones en fondos federales, $10,300 menos que en 2025.

La construcción de vivienda asequible cuenta con un impulso de $250 millones, $100 millones para el programa de acceso a la vivienda MOVE-IN NY, $50 millones para el Programa Piloto de Vales de Acceso a la Vivienda (HAVPP) para proporcionar asistencia de alquiler y $40 millones para el Programa de Protección del Propietario (HOPP) para proporcionar asistencia legal y asesoramiento en materia de vivienda para ayudar a preservar la propiedad de la vivienda y proteger a los propietarios en riesgo de ejecución hipotecaria.

Asimismo, $750 millones en obras de infraestructura de agua, $39,300 millones en planes de ayuda escolar, $66 millones para el Programa de Prevención del Hambre y Asistencia Nutricional (HPNAP) para ampliar los bancos de alimentos y $10 millones para combatir la inseguridad alimentaria a través de NY PLATES.

Los servicios de cuidado infantil y preescolar recibirán $4,500 millones en total en todo el estado, $3,200 millones en vales de cuidado infantil, $500 millones durante dos años para el programa 2-Care de la ciudad de Nueva York.

De las misma forma, un aumento del Crédito Tributario por Cuidado de Hijos y Dependientes que beneficiará a 230,000 contribuyentes un aumento promedio en los beneficios, $576 millones para la ayuda a la educación preescolar universal en el año escolar 2027 y $395 millones para el segundo año del programa universal de comidas escolares gratuitas.

También, $34 millones para subvenciones para la construcción de bibliotecas, $90 millones adicionales en apoyo para mantener la congelación de la matrícula para estudiantes universitarios de pregrado residentes en las universidades de cuatro años de SUNY y CUNY, y $12,500 millones para expandir el programa gratuito de colegios comunitarios. Habrá $38,200 millones para el programa Medicaid de Nueva York y $352 millones en fondos para la prevención de la violencia armada, de los cuales $50 millones serán para subvenciones de tecnología para las fuerzas del orden.

Tras conocer el plan de presupuesto con el que la Gobernadora Hochul busca manejar los destinos de Nueva York en el próximo años fiscal, el alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, aplaudió las inversiones propuestas en temas de asequibilidad, su gran bandera, como educación infantil temprana y cuidado infantil, pero criticó que no se busque subir los impuestos a los más ricos, más aun cuando la Gran Manzana quedó con un déficit de entre $12,000 y $13,000 millones de dólares en dos años, del que culpó a la administración Adams.

“Y permítanme ser claro: rechazamos las políticas de austeridad. Los trabajadores neoyorquinos no deberían tener que pagar el precio de los fracasos de la administración Adams. No se deben sacrificar los excelentes servicios públicos de los que depende nuestra ciudad. Es hora de exigir que los más ricos de la ciudad de Nueva York y las grandes corporaciones paguen lo que les corresponde”, aseguró Mamdani.

“Estamos comenzando nuestro análisis completo del presupuesto de la gobernadora y tendremos más que decir a medida que profundicemos en los detalles. Sin embargo, nuestro principio rector es claro: la responsabilidad fiscal debe ir de la mano con la protección de las familias trabajadoras, la preservación de nuestra red de seguridad social y la construcción de una ciudad que funcione para la mayoría, no solo para unos pocos”, agregó el mandatario.

Jasmine Gripper y Ana María Archila, copresidentas del Partido de las Familias Trabajadoras de NY aseguraron que si bien el presupuesto presentado da algunos pasos importantes para apoyar las necesidades de los neoyorquinos, como las inversiones en cuidado infantil y educación preescolar, no es suficiente.

“Nueva York se encuentra en medio de una crisis de asequibilidad, pero la gobernadora Hochul perdió la oportunidad de abordar esta crisis. La propuesta de presupuesto ejecutivo no realiza inversiones significativas en vivienda asequible ni en atención médica”, dijeron las líderes neoyorquinas.

“La negativa de la gobernadora a aumentar los ingresos provenientes de los neoyorquinos más ricos limitará la capacidad del estado para invertir en las familias trabajadoras”, criticaron. “Nueva York podría ser un líder en este momento de incertidumbre aumentando los impuestos a los neoyorquinos más ricos y a las corporaciones para realizar inversiones audaces en nuestras comunidades”.

Datos sobre el presupuesto 2027