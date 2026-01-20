Sabrina Carpenter actuará en los premios Grammy 2026
Sabrina Carpenter es la primera artista confirmada para actuar en los premios Grammy 2026 el próximo 1 de febrer
La cantante Sabrina Carpenter es la primera artista confirmada para actuar en la gala de los premios Grammy 2026 que se celebrarán el próximo 1 de febrero.
La ceremonia que premia lo mejor de la música durante el último año se celebrará en el Crypto.com Arena en Los Ángeles. Sabrina Carpenter fue la primera artista confirmada para ofrecer un número musical en el evento.
Sabrina Carpenter actuó en la edición de 2025 en dónde interpretó un popurrí de sus exitosos temas “Espresso” y “Please Please Please”. En esa edición la joven artista se alzó con dos premios Grammy: mejor álbum pop vocal por Short n’ Sweet, y mejor interpretación pop solista por “Espresso”.
La estrella figura también en el grupo de artistas más nominados de los Grammy 2026 con un total de seis menciones entre las que se encuentran las más importantes de estos premios como grabación y canción del año por su tema ‘Manchild’ o álbum del año y mejor álbum de pop vocal por ‘Man’s Best Friend’.
Trevor Noah será el presentador de los Grammy 2026 por sexta vez consecutiva. Sin embargo, está será su última vez como conductor de la premiación. La ceremonia se transmitirá en vivo por CBS Television Network y estarán disponibles para transmitir en vivo y bajo demanda en la plataforma de streaming Paramount+.
El rapero californiano Kendrick Lamar lidera este año la 68ª edición de estos premios al encabezar la lista de nominaciones con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny opta a seis estatuillas
Sigue leyendo: