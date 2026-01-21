Josh Allen ha cambiado de opinión sobre la venta de su mansión en California

En julio del año pasado, el jugador de fútbol americano Josh Allen decidió poner en venta su mansión en California. Tras meses en el mercado, la propiedad ha sido eliminada del mercado y por ahora no se tienen certeza si ha cambiado de opinión o si es parte de una estrategia para atraer compradores.

La propiedad entró al mercado por $8.5 millones de dólares, y su decisión de venderla se dio poco después de casarse con la actriz Hailee Steinfeld en una finca de Montecito. Ahora, la casa sale del mercado al mismo tiempo que la pareja confirmó que está esperando su primer hijo.

Según ‘The Sun’, Allen decidió sacar la propiedad del mercado porque ninguna oferta igualaba el valor que él esperaba recibir por la mansión ubicada en Dana Point, esto puede significar que jugador de fútbol americano no está dispuesto a rebajar el precio.

Allen compró esta casa en 2023 por $7.2 millones de dólares, por lo que espera recibir una ganancia de más de $1 millón de dólares.

Esta propiedad incluye una casa de 2,808 pies cuadrados distribuidos en una sola planta con cuatro dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, que estuvo disponible en la página web de Douglas Elliman, se resaltaba “la arquitectura clásica californiana de mediados de siglo”.

Además, se ofrecía como “esta atemporal casa de una sola planta se encuentra tras el exclusivo enclave de Monarch Bay, con vigilancia 24 horas”.

También se sabe que esta propiedad no solo fue una inversión para el deportista, pues según ‘The Sun’ le sirvió como refugio fuera de temporada de la NFL. Actualmente, Allen juega para los Buffalo Bills como quarterback.

