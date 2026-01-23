Adam Levine y Behati Prinsloo piden desestimar secciones de la demanda que enfrentan

Los abogados de Adam Levine y Behati Prinsloo presentaron una moción para desestimar partes clave de la demanda que Shana Kallen presentó hace un parte de años en contra de la pareja. Esta moción fue presentada el pasado 20 de enero, siendo la actualización más reciente del conflicto legal que comenzó en 2024.

Hay que recordar que Kallen es una diseñadora de exteriores que trabajó con el cantante y la supermodelo en el proyecto de reforma que hicieron en su mansión de Montecito, California. Ella alega que en marzo de 2023, mientras trabajaba en el patio exterior de la propiedad, se cayó de una escalera al intentar bajar del techo, lo que le provocó una lesión cerebral traumática.

Lo que ella presenta en la demanda es que la pareja no garantizó un entorno de trabajo seguro. Además, en diciembre de 2025 les acusó de actuar con “desprecio imprudente” por su bienestar. Ahora, lo que buscan los abogados del matrimonio es desestimar algunas partes de esa demanda.

Los abogados dicen que las acusaciones de “negligencia” y los daños punitivos solicitados son inapropiados y lo califican como “alegaciones genéricas”. Además, buscan que el tribunal elimine la petición de los $4 millones en gastos médicos futuros.

Por otro lado, Kallen solicita más de $25,000 dólares en daños generales y entre $3 y $4 millones de dólares para cubrir costos médicos futuros.

La mansión en la que ocurrió el accidente es la misma que Levine vendió el año pasado por $60 millones de dólares. Esta propiedad incluía un par de casas para huéspedes y una casa principal de 10,000 pies cuadrados distribuidos en seis habitaciones, 11 baños, vestíbulos, dos cocinas, sala de estar, comedor, teatro, sala de vinos, terraza con chimenea y otros lujos.

Todo este conflicto legal avanza al mismo tiempo que el líder de la banda Maroon 5 y su esposa le pagaron $17.2 millones de dólares a Oprah Winfrey por una nueva propiedad en Montecito.

