Marchan de nuevo en Nueva York tras asesinato a tiros de un hombre por parte del ICE en Minneapolis

Miles de neoyorquinos protestaron en el centro de Manhattan el sábado en la tarde luego de que un hombre fuese baleado a manos de agentes federales en Minneapolis.

Cerca de 2,000 participantes se reunieron en Union Square cerca de las 4:00 de la tarde para la protesta denominada “Alto al Terrorismo de ICE”. Con carteles en mano que decían “Abolir ICE”, “Fuera ICE de Nueva York” y “Alto al Fascismo”, marcharon hasta el Madison Square Park, condenando el asesinato de Alex Pretti, de 37 años.

Antes de la protesta, el concejal de Brooklyn, Chi Osse, exigió la abolición de ICE y más.

“Necesitamos juicios de Núremberg para la gente de ICE, para quienes cometen crímenes de lesa humanidad aquí en nuestro país”, expresó a la multitud. “Me niego, me niego a llamarlos agentes del orden. Son agentes del caos”.

“No quiero ni oír hablar de reformar el ICE, ni hablar de entrenar a estos agentes. Necesitamos abolirlo”.

Por su parte, los manifestantes coreaban: “¡Que se apague!”, “¡Fuera el ICE de nuestras calles ya!” y “Cuando los derechos de los inmigrantes están bajo ataque, ¿qué hacemos? ¡Resistir!”, a la vez que marchaban por las calles congeladas.

Una residente de Brooklyn, Kristy Jensen, de 41 años, sostenía un cartel que decía: “Vemos los asesinatos, oímos las mentiras, lucharemos”.

“Esta administración está haciendo un gran trabajo difundiendo información falsa y mentiras sobre la realidad de lo que estamos viendo: gente asesinada en las calles“, apuntó. “Y tenemos que contraatacar y demostrarles que vemos lo que está pasando, lo oímos, no lo aceptamos y lucharemos contra ello”.

“Estoy indignada por el estado de este país y la tiranía fascista que está tomando el control del ICE. Debe detenerse. Como nación, debemos estar indignados, organizarnos y luchar”, agregó Jensen.

La protesta fue organizada por el Foro del Pueblo.

“Lo que estamos viendo son ejecuciones políticas cuyo objetivo es aterrorizar a toda la población para que se someta mientras desaparecen a nuestros vecinos, a nuestros compañeros trabajadores inmigrantes, y, como saben, asedian los derechos democráticos de todos nosotros”, expresó Wally, un empleado de UPS de 24 años residente de Brooklyn.

Los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informaron que cerca de las 9:05 de la mañana, agentes realizaban un operativo para arrestar a un hombre indocumentado buscado por agresión violenta. Otro hombre, Pretti, se acercó en ese momento a un agente de la Patrulla Fronteriza con una pistola semiautomática de 9 mm, de acuerdo con lo que señaló la agencia del gobierno, informó Daily News.

“Los oficiales intentaron desarmar al sospechoso, pero este, armado, se resistió violentamente”, dijo a su juicio el DHS en X.

“Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente disparó para defenderse. Los médicos presentes en el lugar le brindaron asistencia médica de inmediato, pero fue declarado muerto en el lugar”, agregó el DHS.

Asimismo, el ente del gobierno señaló que Pretti llevaba dos cargadores de munición y no contaba con identificación, y agregó lo siguiente: “Parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”.

El agente federal que abrió fuego contra el hombre inocente es un veterano de ocho años de la Patrulla Fronteriza, informaron los funcionarios.

Por su parte, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, declaró que la policía cree que Pretti era “propietario legal de armas con permiso para portarlas”.

Rápidamente aparecieron varios videos del tiroteo tomados por los peatones, llenos de silbatos y gritos, lo que sumó más al caos. Los videos mostraban a Pretti con una chaqueta marrón y una gorra negra con un teléfono en la mano, pero ninguno parecía mostrarlo con un arma visible.

Federal agents in Minneapolis wrestled Alex Pretti to the ground and secured the handgun he was carrying moments before shooting him multiple times, according to a Washington Post analysis of video footage.



Read more: https://t.co/gs55sapKJH pic.twitter.com/0LwulTgqLy — The Washington Post (@washingtonpost) January 25, 2026

La víctima de los agentes federales fue identificada por sus padres, quienes afirmaron ser enfermeros de la unidad de cuidados intensivos.

Statement from Alex Pretti’s parents, Michael and Susan Pretti:



“We are heartbroken but also very angry. Alex was a kindhearted soul who cared deeply for his family and friends and also the American veterans whom he cared for as an ICU nurse at the Minneapolis VA hospital. Alex… pic.twitter.com/QF46PUQqhv — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 25, 2026

El tiroteo ocurre semanas después de que estallaran decenas de protestas contra el ICE luego del tiroteo mortal en Minneapolis de Renee Good, de 37 años, quien fue asesinada el 7 de enero por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que le disparó en el rostro a través del parabrisas de su auto.

De igual modo, en Nochevieja, Keith Porter, de 43 años, fue asesinado a tiros en Los Ángeles por un agente del ICE, quien aseguró haber escuchado disparos afuera de su apartamento.

El agente en cuestión se encontró con Porter, quien sostenía un rifle largo, y le ordenó que lo bajara.

“El agente del ICE se identificó como agente del orden público”, dijo el DHS. “En respuesta, el individuo apuntó con su arma al agente del ICE. El agente le ordenó al sujeto que bajara el arma. Cuando el sujeto se negó a obedecer, el agente disparó defensivamente con su arma de servicio contra el sujeto para desarmarlo. El sujeto disparó al menos tres veces contra el agente”.

En este sentido, la familia de Porter cuestionó la versión del DHS, asegurando que, en realidad, estaba disparando para celebrar el Año Nuevo.

Mientras que la indignación de los ciudadanos y los funcionarios electos se intensifica, entretanto la agencia federal sigue con sus medidas enérgicas contra la inmigración en todo Estados Unidos, el alcalde Zohran Mamdani solicitó a inicios de esta semana la abolición de ICE.

“Estoy cansado de despertar cada día y ver una nueva imagen de alguien siendo sacado a rastras de un auto, de su casa, de su vida“, manifestó el alcalde neoyorquino. “Lo que necesitamos ver es humanidad, y hay una manera de preocuparnos por la inmigración en esta ciudad y en este país con un sentido de humanidad”.

