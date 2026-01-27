Guillermo del Toro fue nominado a los premios del Sindicato de Guionistas de EE.UU.
Guillermo del Toro recibió una nominación en la categoría mejor guion adaptado por su reinterpretación de 'Frankenstein'
El director mexicano Guillermo del Toro fue nominado a los premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), que reconocen a lo más selecto del cine, la televisión, la radio y los medios digitales en el ámbito de la escritura.
Del Toro fue nominado en la categoría de guion adaptado por su reinterpretación de “Frankenstein” junto a Will Tracy (“Bugonia”), Chloe Zhao y Maggie O’Farrell (“Hamnet”); Paul Thomas Anderson (“One Battle After Another”) y Clint Bentley & Greg Kwedar (“Train Dreams”).
En la categoría de guion original, el Sindicato ha reconocido a David Koepp con el suspense de espionaje “Black Bag”; Mary Bronstein y el equipo de A24 con “If I Had Legs I’d Kick You”; Ronald Bronstein y Josh Safdie por “Marty Supreme”; Ryan Coogler con el suspense de vampiros “Sinners” y Zach Cregger con “Weapons”.
Esta premiación también reconoce lo mejor de la televisión. En el apartado de series de drama compite “Pluribus”, la serie de Apple TV; “Andor”, la serie de Disney+ protagonizada por el mexicano Diego Luna; “Severance”; “The White Lotus” y “The Pitt”.
En cuanto a las series de comedia las nominadas son “Abbott Elementary”, “The Studio”, “The Chair Company”, “Hacks” y “The Rehearsal”. La categoría de mejor miniserie cuenta con las nominaciones encuentran “The Beast in Me”, “Black Rabbit”, “Death by Lightning”, “Dying for Sex” y “Sirens”.
Guillermo del Toro destaca esta temporada de premios por su película ‘Frankenstein’, la adaptación del clásico literario de ‘Mary Shelley’ y protagonizada por Jacob Elordi y Oscar Isaac.
La cinta logró nueve nominaciones a los premios Oscar 2026, entre las que se incluye categorías importantes como ‘Mejor Guion Adaptado’ y ‘Mejor Actor de Reparto’, entre otras.
La cinta también recibió nominaciones en categorías técnicas como diseño de vestuario, maquillaje y peinado, sonido y mejor diseño de producción. Sin embargo, Guillermo del Toro no fue nominado en la categoría ‘Mejor Director’.
