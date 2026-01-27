Guillermo del Toro fue nominado a los premios del Sindicato de Guionistas de EE.UU.

El director mexicano Guillermo del Toro fue nominado a los premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), que reconocen a lo más selecto del cine, la televisión, la radio y los medios digitales en el ámbito de la escritura.

Del Toro fue nominado en la categoría de guion adaptado por su reinterpretación de “Frankenstein” junto a Will Tracy (“Bugonia”), Chloe Zhao y Maggie O’Farrell (“Hamnet”); Paul Thomas Anderson (“One Battle After Another”) y Clint Bentley & Greg Kwedar (“Train Dreams”).

En la categoría de guion original, el Sindicato ha reconocido a David Koepp con el suspense de espionaje “Black Bag”; Mary Bronstein y el equipo de A24 con “If I Had Legs I’d Kick You”; Ronald Bronstein y Josh Safdie por “Marty Supreme”; Ryan Coogler con el suspense de vampiros “Sinners” y Zach Cregger con “Weapons”.

Esta premiación también reconoce lo mejor de la televisión. En el apartado de series de drama compite “Pluribus”, la serie de Apple TV; “Andor”, la serie de Disney+ protagonizada por el mexicano Diego Luna; “Severance”; “The White Lotus” y “The Pitt”.

En cuanto a las series de comedia las nominadas son “Abbott Elementary”, “The Studio”, “The Chair Company”, “Hacks” y “The Rehearsal”. La categoría de mejor miniserie cuenta con las nominaciones encuentran “The Beast in Me”, “Black Rabbit”, “Death by Lightning”, “Dying for Sex” y “Sirens”.

Guillermo del Toro destaca esta temporada de premios por su película ‘Frankenstein’, la adaptación del clásico literario de ‘Mary Shelley’ y protagonizada por Jacob Elordi y Oscar Isaac.

La cinta logró nueve nominaciones a los premios Oscar 2026, entre las que se incluye categorías importantes como ‘Mejor Guion Adaptado’ y ‘Mejor Actor de Reparto’, entre otras.

La cinta también recibió nominaciones en categorías técnicas como diseño de vestuario, maquillaje y peinado, sonido y mejor diseño de producción. Sin embargo, Guillermo del Toro no fue nominado en la categoría ‘Mejor Director’.

Sigue leyendo:

Oscar 2026: ¿Dónde ver todas las nominadas a Mejor Película?

Oscar 2026: Conoce la lista oficial de nominados

Guillermo Del Toro anuncia la muerte de su hermano mayor durante una entrega de premios