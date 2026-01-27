Tiroteo con la Patrulla Fronteriza deja a una persona en estado crítico en Arizona

Una persona resultó gravemente herida el martes en un tiroteo que involucró a un agente de la Patrulla Fronteriza cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Así lo informaron autoridades del estado de Arizona.

El incidente ocurrió en Arivaca, una comunidad situada a unos 16 kilómetros de la línea fronteriza.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima, citado por The Associated Press, indicó que trabaja junto al FBI y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con información confirmada al Arizona Daily Star, el tiroteo involucró a un agente de la Patrulla Fronteriza y a un sospechoso, aunque no se ofrecieron detalles sobre las causas del enfrentamiento ni sobre la identidad de la persona herida.

Arivaca es una zona frecuentemente patrullada por las autoridades debido a que es utilizada como ruta por traficantes de drogas y migrantes que cruzan la frontera de manera irregular.

Las autoridades no han precisado si el tiroteo está vinculado directamente con actividades de control migratorio o con otro tipo de operativo.

El Distrito de Bomberos de Santa Rita informó que acudió al lugar del suceso y que la persona herida se encontraba bajo custodia. “La atención del paciente fue transferida a un helicóptero médico local para su rápido traslado a un centro regional de traumatología”, señaló el organismo en un comunicado.

Este incidente con la Patrulla Fronteriza en Arizona ocurre en medio de alta tensión por recientes tiroteos de civiles a manos de agentes federales en Minneapolis, Minnesota.

En ese estado se produjeron, en lo que va de año, al menos dos muertes causadas por funcionarios de migración: primero la de Renee Good, ocasionada por un oficial de ICE, y luego la de Alex Pretti, abatido por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Sigue leyendo:

• Operativos migratorios del gobierno de Trump en EE.UU. han dejado al menos seis muertes

• Senadores demócratas avanzan en bloquear fondos de seguridad para el DHS tras hechos en Minneapolis

• Trump envía al “zar” de la frontera a Minneapolis tras la muerte de Alex Pretti