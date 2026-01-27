Trump dice que Noem no renunciará tras tiroteo de Minnesota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó este martes a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en medio de las críticas por su actuación tras el tiroteo mortal ocurrido en Minnesota y sugirió que no contempla su renuncia al cargo.

“Creo que está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó Trump sobre Noem ante la prensa antes de viajar a Iowa para participar en un acto que ya forma parte de la antesala de la campaña por las elecciones de medio mandato.

Las declaraciones llegan cuando Noem enfrenta duras críticas por su respuesta inicial al caso de Alex Pretti, el enfermero que murió por disparos de agentes federales de inmigración, el segundo ciudadano estadounidense fallecido en circunstancias similares en lo que va de año.

Durante su primera comparecencia pública, la secretaria calificó a Pretti como un caso de “terrorismo doméstico”, una afirmación que desató indignación entre líderes demócratas y organizaciones civiles, y que intensificó el debate sobre el despliegue federal en Minnesota.

A raíz de ese episodio, legisladores demócratas activaron una ofensiva política para promover su destitución mediante una resolución parlamentaria.

La oficina de la congresista Robin Kelly, por Illinois, confirmó que el documento sumó nuevos respaldos tras las protestas registradas en el estado.

Aunque la iniciativa tiene escasas posibilidades de prosperar sin apoyo republicano, se ha convertido en un símbolo del rechazo a la política migratoria de la Administración Trump.

La presión aumentó el fin de semana, cuando el Partido Demócrata difundió un comunicado con un mensaje directo: “Destituyan a Kristi Noem”.

A ese reclamo se han sumado figuras de alto perfil como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el gobernador de California, Gavin Newsom, quienes pidieron públicamente la salida de la secretaria.

Noem en el foco

Noem deberá comparecer el próximo 3 de marzo ante el Comité Judicial del Senado, según informó el principal demócrata del órgano legislativo, en una audiencia centrada en el rol del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en los operativos migratorios desplegados en Minnesota.

Pese al respaldo presidencial, la secretaria ha quedado ante la opinión pública como el rostro más duro del operativo federal, especialmente por el envío masivo de agentes y el tono inicial adoptado tras la muerte de Pretti.

En las últimas horas, el propio Trump introdujo matices en su estrategia al designar a su zar fronterizo, Tom Homan, como nuevo interlocutor con las autoridades locales, desplazando al jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, quien había liderado las redadas en Minneapolis durante las últimas tres semanas.

La conmoción por el caso también alcanzó a sectores del Partido Republicano. Dirigentes como el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el senador Ted Cruz reclamaron una investigación “profunda e independiente” sobre lo ocurrido.

