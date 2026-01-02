Shakira y Bad Bunny entre los 10 artistas mejor pagados de 2025, según Forbes

El 2025 fue muy exitoso para los artistas y muchos de ellos entraron a la prestigiosa lista de los músicos mejores pagados del año según Forbes. En la lista figuran nombres como Beyoncé, la estrella pop que se convirtió en multimillonaria. También los artistas latinos como Shakira y Bad Bunny forman parte del top 10 con sus respectivas giras y residencias.

1- The Weeknd

El músico obtuvo beneficios estimados de $77 millones de dólares gracias a los más de 40 conciertos que ofreció en 2025. Además en noviembre puso en venta anticipada las entradas para los conciertos de 2026 de su gira After Hours Til Dawn Tour superando los $1.000 millones de dólares en ingresos brutos. Esto marcó un hito en la carrera del cantante y también en la música al convertirse en una de las tres únicas giras de la historia en alcanzar las diez cifras y en la gira más lucrativa jamás realizada por un artista masculino en solitario.

2- Taylor Swift

La estrella pop obtuvo ingresos totales de $202 millones de dólares gracias a su duodécimo álbum The Life of a Showgirl. Con este exitoso álbum, Swift batió todo tipo de récords de ventas en 2025, incluidos los mayores registros de ventas en la primera semana de la historia de la música. Además, la celebridad

La artista también cedió los derechos de transmisión a Disney+ del concierto final de The Eras Tour y de una docuserie behind the scenes, por la que Forbes estima que obtuvo ganancias de $80 millones de dólares netos.

3- Beyoncé

La cantante y empresaria Beyoncé obtuvo ingresos de $148 millones de dólares durante el 2025. La estrella musical inició en 2025 su gira Cowboy Carter Tour, compuesta por 32 conciertos, que generó 407,6 millones de dólares en ingresos. Esta gira en la gira country más taquillera de la historia de Billboard Boxscore

4- Kendrick Lamar

Los ingresos del rapero Kendrick Lamar en 2025 ascendieron a 109 millones de dólares. El controversial show del rapero en el medio tiempo del Super Bowl LIX en Nueva Orleans, donde interpretó su polémico tema ‘Not Like Us’ que es una tiradera a Drake, reavivió el interés por su álbum GNX de 2024, convirtiéndose en el primer álbum de hip-hop en vender más de un millón de unidades en Estados Unidos en 2025.

Luego inició su gira Grand National Tour junto a SZA con la que obtuvo ingresos de 358,7 millones de dólares y que ahora es la gira conjunta más taquillera de la historia.

5- Coldplay

La banda británica Coldplay obtuvo $358.7 millones de dólares por concepto de su gira Music of the Spheres World Tour que comenzó en 2022. La banda se ha presentado este año en países como Corea del Sur, India, Hong Kong, Canadá y los Emiratos Árabes Unidos, con cerca de 50 conciertos

6- Shakira

La gira ‘Las Mujeres ya no Lloran’ que Shakira comenzó en 2025 se convirtió en la gira de música latina más taquillera de una mujer, con 327,4 millones de dólares en ingresos, según Billboard.

7- Drake

El rapero ofreció dos giras durante 2025 ofreciendo más de 40 conciertos obteniendo ingresos estimados de alrededor de 30 millones de dólares. También recaudó cerca de 50 millones de dólares en ingresos por streaming procedentes de su catálogo de ocho álbumes.

8- Chris Brown

En apenas cuatro meses Chris Brown recaudó 285 millones de dólares con su gira The Breezy Bowl XX Stadium World Tour, con el que celebró 20 años de carrera artística. Con esta gira el cantante obtuvo cerca de $60 millones de dólares y también ganó $13 millones de dólares en regalías procedentes de la venta de su álbum.

9- Zach Bryan

El cantante country firmó un millonario acuerdo con Warner Records. De acuerdo con Forbes estima que se el músico ganó unos $48 millones de dólares y más de 20 millones de dólares adicionales por las ventas de música y a las fechas de 2025 de su gira Quittin’ Time.

10- Bad Bunny

La lista la cierra el astro boricua Bad Bunny. El artista puertorriqueño ganó casi 30 millones de dólares por concepto de reproducciones en Spotify con $19.800 millones de reproducciones, cifras por las cuales fue nombrado Artista Global Número Uno de Spotify por cuarto año consecutivo.

Con su residencia No Me Quiero Ir de Aquí , donde ofreció un total de 30 conciertos en su natal Puerto Rico, Bad Bunny obtuvo ingresos estimados de $40 millones de dólares.

Sigue leyendo:

Chris Brown podrá regresar a Estados Unidos mientras espera su juicio por agresión en Londres

Rosalía regresa a Estados Unidos y Bad Bunny a Europa: estos son los conciertos más esperados del 2026

BTS lanzará su nuevo álbum el 20 de marzo