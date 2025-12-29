Shakira regresa a España para una actuación especial de fin de año

La cantante colombiana Shakira regresará a España, el país que fue su hogar durante 12 años, por un motivo muy especial. La barranquillera fue confirmada como la invitada estrella en la previa de la retransmisión de las 12 uvas de TVE desde la Puerta del Sol, en Madrid, España.

El programa en el que aparecerá Shakira se llama La Casa de la Música, el especial musical que la cadena pública emitirá la próxima Nochevieja. “Volver a TVE es reencontrarme con una parte de mi historia y de mi carrera”, expresó la artista al anunciar su nombre en el programa Directo al grano.

Además de Shakira, el exitoso especial musical contará con la actuación de otras estrellas musicales como La Oreja de Van Gogh, Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja. Otro de los aspectos importantes que tendrá esta edición de fin de año es la actuación de Amaia Montero nuevamente como vocalista de La Oreja de Van Gogh tras separarse de la agrupación hace 18 años.

Shakira vivió 12 años en España mientras sostuvo su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué, padre de sus dos hijos. La pareja se separó en 2022 en medio de una polémica ruptura que acaparó titulares de todo el mundo. Shakira decidió mudarse de su casa en Barcelona a Miami con sus hijos.

A pesar de la decisión de mudarse de país, Shakira ha tenido que regresar a España por diferentes razones. Una de esas razones es la demanda en su contra por parte de Hacienda, caso en el que obtuvo un acuerdo en tribunales.

Shakira también tuvo que regresar a España para firmar el acuerdo de separación con Piqué y resolver temas de custodia con sus hijos. Asimismo tuvo que regresar en varias ocasiones para visitar a sus hijos, Milan y Sasha, quienes pasan temporadas con su padre de acuerdo con el acuerdo entre ambos padres.

Shakira está terminando la etapa de Latinoamérica de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y en 2026 tiene previsto extender su gira en Europa, Asia y Medio Oriente.

Sigue leyendo:

Shakira agradeció a Dua Lipa por cantar ‘Antología’ durante su concierto en Bogotá

Shakira confiesa que lo único que puede “desestabilizarla” es cualquier cosa relacionada con sus hijos

Shakira sorprende a su público cantando junto con la Orquesta Filarmónica Femenina de Bogotá