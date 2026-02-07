Hispano traficaba mujeres entre Latinoamérica y Nueva York: acusación del FBI

Erick Acevedo fue acusado por su presunta participación en una red internacional de tráfico que traficó a mujeres del exterior y diversas partes de Estados Unidos para explotarlas sexualmente en Long Island (NY) durante aproximadamente tres años.

Acevedo, residente de El Bronx de 36 años, fue arrestado el miércoles en ese condado bajo cargos de proxenetismo y conspiración, informó la policía del condado Suffolk en un comunicado. Según las autoridades, transportaba mujeres a hoteles de la zona para que realizaran actos sexuales a cambio de dinero que él cobraba.

Las trabajadoras sexuales provenían de Brasil, República Dominicana, Nueva York, Florida y “posiblemente otros estados” del país, indicó la policía citada por Daily News.

La investigación sobre la presunta participación de Acevedo en la red comenzó hace tres años. Agentes policiales que vigilaban el hotel “Rodeway Inn” en West Jericho Turnpike en Huntington Station observaron a mujeres que “creían que podrían ser víctimas de trata de personas”.

Agentes de varias agencias policiales, incluyendo el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el FBI e investigadores de la Fiscalía del condado Nassau, se unieron a la investigación, que duró varios años y finalmente condujo a su detención.

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el caso, incluyendo a quienes crean haber sido víctimas de esta red, a llamar a la Unidad de Trata de Personas del departamento al 631-854-7512 o a enviar una denuncia anónima a Crime Stoppers del condado Suffolk en línea o llamando al 1-800-220-TIPS.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El mes pasado José Velásquez, un asesino convicto, fue acusado del estrangulamiento mortal de una presunta traajadora sexual no identificada en un hotel de Queens (NYC) hace casi 30 años, en 1998. En febrero de 2024 una madre ecuatoriana fue hallada muerta a golpes en un hotel en Manhattan. Un sospechoso fue detenido luego en Arizona y vinculado a agresiones a varias mujeres en al menos cuatro estados del país.

Arrestos similares

En octubre Kwai Ling Chan, su esposo Bobby Chen y Tashi Chimchu fueron acusados ​​de tráfico sexual por obligar a una mujer colombiana a tener relaciones sexuales a cambio de dinero en un supuesto burdel en Flushing, Queens (NYC).

En septiembre de 2025 Naasón Joaquín García, líder de la mega iglesia evangélica mexicana “La Luz del Mundo”, se declaró “no culpable” de cargos de tráfico sexual en un tribunal en Nueva York. El acusado ya cumple una condena de 16 años tras admitir en 2022 ante un tribunal de California haber abusado sexualmente de niñas de su congregación.

En julio Marilyn Roque fue sentenciada tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración en Queens (NYC). También ese mes Hugo Hernández Velázquez, identificado como líder de una red familiar mexicana de tráfico sexual internacional que golpeaba y obligaba a las víctimas a abortar, fue sentenciado a 188 meses de prisión (15 años) en un tribunal de Brooklyn (NYC) y luego será deportado.

En marzo de 2025 José Espinoza fue sentenciado en Manhattan (NYC) por explotar, torturar y violar durante años a una hispana indocumentada de Paraguay, madre soltera de una niña con necesidades especiales

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat. En 2023 cuatro miembros de una familia hispana residente en Queens (NYC) fueron declarados culpables en Brooklyn de dirigir una operación de prostitución de menores traídas desde México que duró años y de sobornar a un policía. Una de las víctimas es sobrina de la líder del grupo.

En 2022 Birmania “Nancy” Rincón, una ex residente de Teaneck (NJ) que había huido a Colombia, fue arrestada al regresar al país como sospechosa de dirigir una red de prostitución en Nueva York y Nueva Jersey con mujeres latinas. También ese año cinco integrantes de una familia mexicana que operaban una red familiar de tráfico sexual desde México a Nueva York y otros estados fueron sentenciados a largas penas de prisión ese mismo mes.

A fines de 2021 la fiscal distrital de Queens, Melinda Katz, alertó que gran parte de la actividad de tráfico sexual ocurre cerca de los centros de transporte, incluyendo aeropuertos y estaciones. Y destacó que los hoteles “dan una sensación de anonimato” al cometer ese crimen.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales. El número de abusos sexuales cometidos por extraños ha aumentado en Nueva York, así como las violaciones domésticas. Y los casos suelen ser más ya que la mayoría de las violaciones siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda