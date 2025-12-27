DJ latino mató a novia boricua después de pedirle matrimonio diciendo “Te amo, nena”: confesión en NJ

José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey.

El crimen sucedió a fines de 2024 y poco después de que un video de la pedida de mano fuese compartido en internet. Un año después, el 18 de diciembre Melo se declaró culpable en el Tribunal Superior del Condado Union de homicidio agravado.

La víctima puertorriqueña de 31 años era conocida por sus seres queridos como “Naky” y tenía dos niños pequeños, según una campaña de GoFundMe que ha recaudado casi $30,000 dólares para su familia, destacó la estación radial NJ 101.5 FM.

Melo, quien estaba registrado como delincuente sexual por una condena de 2010 por contacto sexual criminal agravado, fue quien llamó al 911 la mañana del 30 de diciembre de 2024, según una declaración jurada de causa probable presentada por los investigadores. Un día antes del trágico suceso, el homicida había publicado un video en Facebook en el que le proponía matrimonio a la víctima.

Las imágenes publicadas en la página de Facebook de Melo el 29 de diciembre de 2024 lo mostraban proponiéndole matrimonio públicamente a Maldonado, arrodillándose y mostrándole un anillo en “Bamboleo Night Club”. Ambos se besan y abrazan, mientras un grupo aplaude y suena de fondo la canción “Cásate Conmigo” (“Marry Me”) de Silvestre Dangond y Nicky Jam. Además en el video se le oye a Melo decirle en español a Maldonado: “Te amo, nena”.

Además de la pareja, la hija de ambos 3 años también se encontraba en la residencia en Elizabeth (NJ) cuando llegó la policía. Melo enfrenta 28 años de prisión estatal cuando sea sentenciado en marzo, según el acuerdo de culpabilidad.

Los fiscales solicitarán que cumpla casi 24 años, o el 85% de la condena, antes de ser elegible para la libertad condicional. “Si bien esperamos que esta declaración de culpabilidad brinde cierta tranquilidad, nuestros pensamientos están con los seres queridos de la señora Maldonado”, dijo el fiscal del condado Union, William Daniel.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Esta semana Basilisa Negrón, joven abuela de 47 años, murió baleada en el apartamento de su hija en Harlem (NYC) donde se había estado quedando desde que se separó de su pareja hacía unos dos meses.

La semana pasada Fernando Jiménez Meza, chileno de 41 años, fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY). También este mes Albert Torres fue detenido y acusado de apuñalar a sus ex suegros en su hogar en Brooklyn (NYC), matando al hombre y dejando gravemente herida a su esposa. Previamente un hombre y una mujer murieron apuñalados en una bodega en Long Island (NY) y su hijo de 30 años fue detenido como sospechoso. Además Durran Morgan fue hallado culpable de matar a tiros de su sobrino de 25 años durante una barbacoa familiar en St. Albans, Queens (NYC).

A fines de noviembre Emily Finn, joven de 18 años, murió baleada en Long Island (NY) dentro de la casa de su ex novio, quien luego se disparó a sí mismo, pero sobrevivió. Además un joven de 26 años fue acusado del intento de homicidio de la amiga que lo había invitado a su casa para la cena de Acción de Gracias en un apartamento del Bajo Manhattan (NYC).

Igualmente en noviembre Kaseem Stukes (44) mató a su anciana madre, su hija y al novio de la joven antes de balearse a sí mismo, dejando cuatro muertos en un escalofriante episodio de violencia doméstica en un apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx.

En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey tan solo un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. También ese mes un joven de 27 años fue detenido tras presuntamente apuñalar mortalmente a su suegra y herir a su cuñado y a sí mismo antes de provocar un incendio en un hogar en Queens (NYC).

En septiembre Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). En marzo Johnette Booker fue sentenciada a 20 años de cárcel por golpear brutalmente y someter a ahogamiento a su primo autista quinceañero causando su muerte cuando estaba de vacaciones en su apartamento en el Upper West Side de Manhattan (NYC), hecho que la jueza calificó como el caso más triste de su carrera.

En 2024 Eduardo Vega se declaró culpable de matar a su yerno Rosahne McLaren en la entrada de la casa que la familia extendida compartía en Long Island (NY). En 2019 un hombre de 31 años fue apuñalado fatalmente durante una disputa con su suegro en un edificio residencial en Queens.

En agosto de 2023 el dominicano Julio Aponte fue condenado en la Corte Suprema de Manhattan luego de declararse culpable de matar a su esposa a golpes en una parada de autobús. En el momento del brutal homicidio él era un oficial de tránsito de la policía de Nueva York (NYPD).

En febrero de 2023 César Santana fue acusado de matar a su ex pareja Luz Hernández, maestra dominicana de un jardín de infantes en Jersey City (NJ) cuyo cuerpo fue encontrado en una tumba poco profunda. En septiembre de 2020 una quisqueyana conductora de Uber murió apuñalada por su esposo en Queens. El mismo destino fatal tuvo en ese condado en agosto de 2019 la también dominicana Carmen Iris Santiago, atacada en el salón de uñas donde trabajaba por su esposo ex convicto, del que estaba separada.

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ https://988lifeline.org/es/inicio/ https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o