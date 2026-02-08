Laura Zapata no está segura de entrar a La Casa de los Famosos 6: ‘Hay personas agresivas’

La actriz mexicana Laura Zapata comentó que estudia muy bien si entrará a La Casa de los Famosos 6 por la presencia de Yina Calderón.

A la artista le preocupa que pueda haber capítulos de violencia en el reality show que se graba en México y tiene como público principal los latinos en los Estados Unidos.

“Estamos viendo qué va a pasar porque no se permiten agresiones y parece que hay personas muy violentas y agresivas. Entonces estoy viendo eso”, dijo en declaraciones a varios reporteros este sábado.

Además, comentó: “Yo considero que este tipo de shows, aunque sean muy virales y aunque sean muy pesados… deben tener control. Nadie está dispuesto a exponer su vida, menos nadie que tiene prestigio y que tiene dinero”.

Laura Zapata habla de La Casa de los Famosos 6

Cuando qué haría si seguían las amenazas, indicó que de ser así no participará en el programa de telerrealidad, que considera es una gran oportunidad para mostrarse como es. “Me gustaba como una ventana para que yo de alguna manera hablara de mis cosas por fin y la gente se enterara y dejara de creer en los chismes”, afirmó.

La artista indicó que Yina Calderón habla de ella para aprovecharse de toda la fama que tiene. “Por favor, de esa basura hablo… ¿Qué se espera de una persona que no ha hecho nada?”, destacó.

La artista agregó: “Yo toda mi vida he tenido este tipo de moscas”.

Ahora con estas declaraciones queda ver si realmente se concreta el ingreso de Laura Zapata a La Casa de los Famosos, pues ha insistido en que no se siente cómoda con la presencia de la creadora colombiana de contenido debido a las actitudes violentas que ha mostrado en el pasado. “Yo soy villana pero pues nada más pongo mis manitas para que me hagan la manicura. Yo nunca he agarrado a golpes a nadie ni lo haré”, dijo.

