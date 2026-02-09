Publican imágenes de la respuesta policial al tiroteo en la Universidad de Brown: “El tirador aún podría estar en el edificio”

Las autoridades de Providence publicaron este lunes un nuevo video del tiroteo en la Universidad de Brown, ocurrido el 13 de diciembre, en el que murieron dos estudiantes y nueve más resultaron heridos.

El material muestra la respuesta de la policía ante el ataque, mientras la ciudad decidió retener otras imágenes y editar las más gráficas para proteger a las víctimas y sus familias, publicó AP.

El alcalde Brett Smiley explicó que la publicación del video buscó equilibrar la transparencia con la protección de quienes resultaron afectados por el tiroteo.

“Este fue un proceso difícil, tanto para mantener nuestro compromiso con la transparencia como para equilibrar los posibles efectos negativos de divulgar parte de esta información”, señaló durante una conferencia de prensa.

El video incluye aproximadamente 20 minutos de grabaciones de la cámara corporal del primer oficial en responder al tiroteo, con modificaciones significativas que bloquean fragmentos de la escena o editan el audio de manera parcial.

En el material se observa un ambiente caótico: agentes evacuando a estudiantes, revisando mochilas y otros objetos esparcidos, mientras intentan determinar si el atacante seguía en el edificio.

“Hagamos estos rescates, ¿dónde estamos realizando el rescate?”, se escucha decir al oficial en un momento del video. Minutos después, advierte a sus compañeros: “El tirador aún podría estar en el edificio, así que tengan cuidado”.

En otros momentos, se registra la confusión inicial al detener a un trabajador de mantenimiento por error y la instrucción de continuar la búsqueda. El material también incluye audio de la policía del campus llamando a la policía municipal a las 4:07 de la tarde, confirmando disparos en el edificio y reportando víctimas.

También la descripción del sospechoso: un hombre vestido de negro con pasamontañas cuya dirección era desconocida.

“¿Por qué hizo esto esta persona?”

Smiley indicó que solo se publicó un video completo para ofrecer la visión más amplia del operativo, y argumentó que más imágenes no responderían la pregunta central sobre las motivaciones del atacante.

“¿Por qué hizo esto esta persona? Ninguno de esos videos va a responder esa pregunta. Ninguno de ellos”, afirmó.

La publicación del material se realizó a petición de las familias de las víctimas, después de un servicio conmemorativo celebrado en el campus la semana anterior.

Claudio Neves, el atacante

El 13 de diciembre, Claudio Neves Valente, de 48 años, ingresó a un salón de estudio y abrió fuego contra los estudiantes. Entre las víctimas fatales están Ella Cook, de 19 años, y MukhammadAziz Umurzokov, de 18 años. Otras nueve personas resultaron heridas durante el ataque.

El hombre, quien había sido estudiante de posgrado en Brown en el año 2000-2001, también mató al profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts Nuno FG Loureiro en Boston, un antiguo compañero de estudios en Portugal.

Días después, el atacante fue hallado muerto en un almacén de New Hampshire.

El FBI recuperó un dispositivo electrónico con videos en los que Neves confesaba los asesinatos. Las autoridades confirmaron que el atacante planificó el ataque durante años, aunque no se conoce el motivo detrás de sus acciones.

