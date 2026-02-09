Salvador Zerboni y Marce Ruiz, tercera pareja eliminada en ¿Apostarías por mí?

Salvador Zerboni, actor mexicano con amplia experiencia en el formato de reality show. Sin embargo, ha quedado nuevamente a medio camino, pero ahora en el programa ¿Apostarías por mí?, en donde competía junto a su pareja Marce Ruiz.

En la gala de este domingo, conducida por Alejandra Espinoza y Alan Tacher, el artista y su novia fueron anunciados como los eliminados de la noche al no conseguir los votos necesarios por parte del público.

La salida del famoso y su pareja ha causado intenso debate en redes sociales. Algunos lamentan que ya no esté más en el programa y otros consideran que estuvo bien su salida, pues la actitud que demostró no fue la mejor.

Alejandra Espinoza habló con Zerboni de cómo se sentía luego de esta decisión y si le había sorprendido que la audiencia prefiriera al Malito y a Laysha. “Zerboni, nos dimos cuenta que al final tuviste una conexión muy especial con Malito, o sea, que siempre mencionaste que te identificabas con él de cierta forma. Y ahora ya en el desayuno que tuvieron, platicaron y como que conectaron. ¿Cómo te sientes de que la eliminación se dio así? Ellos se quedan y ustedes no”.

Eliminación en ¿Apostarías por mí?

Ante esto, contestó: “Pues como dice mi mujer, ¿no? Qué bonito por ellos. Qué bonito que les guste lo que hacen, que sean un gran ejemplo de pareja, ¿no? Creo que toda la gente quiere buscar una pareja así. Creo que predican el amor increíble, no se pelean, se tratan muy bonito. Así que eso es lo que buscan; nosotros hacemos algo contrario.”

Luego, la conductora mexicana le preguntó si estaba sorprendido por la eliminación y le dijo: “No, pues claro que estoy sorprendido, hermano, pero todo bien. Aceptamos con humildad y gracias público”.

Hasta el momento, las tres parejas que han sido eliminadas del reality show ¿Apostarías por mí? son Alina Lozano y Jim Velásquez, quienes fueron los primeros en salir el 25 de enero; seguidos por Raúl y Laura Molinar el 1 de febrero; y la eliminación más reciente del pasado 8 de febrero, que dejó fuera a Salvador Zerboni y Marcela Ruiz tras perder en la votación popular frente a Laysha y el Malito.

