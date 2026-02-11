David Beckham cerró la venta de un penthouse en Miami por $25 millones de dólares

En 2020, el exfutbolista y empresario David Beckham compró un penthouse dentro del lujoso One Thousand Museum de Miami, Florida. Desde el inicio esta pareció ser una simple inversión para él, e incluso la transacción se hizo a través de Beckham Brand Limited.

Ahora Beckham ha vendido este penthouse por $24.6 millones de dólares, una cifra que está bastante por encima de los $19.8 millones de dólares que pagaron por el sitio hace seis años.

Por los momentos no se conoce la identidad de los compradores; lo que sí se sabe es que podrá disfrutar de una unidad ubicada en la planta número 59 del lujoso edificio de 62 plantas. En el mercado, las propiedades de este edificio llaman la atención porque es uno de los únicos diseñados por la fallecida arquitecta Zaha Hadid.

Beckham compró esta residencia en 2020, justo el año siguiente al que el edificio se terminó de construir. Hay que destacar que su construcción finalizó tres años después de la muerte de Hadid.

El apartamento recién vendido tiene una extensión de 9,200 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, seis baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En este edificio han tenido propiedades varias personalidades. Por ejemplo, el año pasado Marc Anthony recibió $8.6 millones de dólares por su apartamento en el One Thousand Museum, y en 2021 se informó que Nicky Jam había pagado $6 millones de dólares por otra residencia dentro del mismo edificio.

Además de las comodidades y lujos que tiene cada apartamento, este edificio también ofrece servicios y áreas comunes que elevan el nivel de vida dentro. Tiene seguridad, piscina, áreas verdes, helipuerto y más.

