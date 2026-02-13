Los Backstreet Boys inician petición para actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2027

La icónica banda Backstreet Boys se postuló para protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2027, luego del debate causado por el show que ofreció el cantante puertorriqueño Bad Bunny en este evento el pasado 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La banda se encuentra en medio de su residencia Into The Millennium en Las Vegas y durante uno de sus conciertos AJ Mclean preguntó al público: “¿Qué les parece? Backstreet Boys: Medio Tiempo del Super Bowl 2027”.

Ante la euforia del público en ‘Las Vegas Sphere’, el cantante continuó: “¡Hagámoslo realidad! ¿Por qué no? Es en Los Ángeles, a la vuelta de la esquina”.

De acuerdo con People, la agrupación inició una petición en línea para que las personas voten a favor de que protagonicen el show de medio tiempo del Super Bowl.

“Acabo de iniciar una petición en línea en nombre del grupo para que organicemos el medio tiempo en 2027. Mejor que voten sí para que organicemos el medio tiempo, sobre todo porque será en Los Ángeles, en el SoFi, el año que viene. Ese es nuestro hogar y el de Kevin [Richardson], así que sería genial”, dijo McLean.

Nick Carter dijo que planea traer de vuelta a Britney Spears y a NSYNC al Super Bowl. “Somos parciales porque realmente creemos que nuestra era musical, de finales de los 90 y principios de los 2000, es probablemente una de las más nostálgicas y agradables para la gente. Somos parte de un club de todos esos artistas que tendrías que rescatar”, dijo.

Esta es solo una propuesta de la agrupación, pero no significa que realmente Backstreet Boys vaya a protagonizar el show de medio tiempo del próximo año. A finales de este 2026 la NFL y Roc Nation, empresa productora del evento propiedad de Jay-Z, anunciarán al artista o los artistas elegidos para encabezar el show del próximo año.

Aunque ahora los Backstreet Boys están ansiosos por protagonizar el show del Super Bowl, en el pasado la agrupación rechazó esta propuesta. En el año 2001 la banda fue seleccionada para encabezar el medio tiempo, pero decidió rechazar la propuesta y aceptaron en su lugar interpretar el himno nacional ese año.

Nick Carter, integrante de la banda, habló al respecto durante una entrevista para Entertainment Tonight en 2021. “En aquel momento, nos encantó la interpretación del himno nacional de Whitney Houston . Y nosotros, con la opción, pasamos del medio tiempo. Pero fue una experiencia memorable para todos, y me gustaría decir que hicimos un excelente trabajo con el himno nacional”, dijo.

Ese año el show estuvo protagonizado por la banda *NSYNC junto con Aerosmith y contó con la participación especial de Britney Spears , Mary J. Blige y Nelly.

