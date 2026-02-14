La Casa de los Famosos 6: Lupita Jones quiere hacer equipo con Laura Zapata

Lupita Jones se prepara para participar en el reality show La Casa de los Famosos y reveló que quiere hacer una alianza con Laura Zapata, quien también dijo que le gustaría que ambas tengan una dupla dentro del juego.

En una reciente rueda de prensa, explicó que está muy contenta con el hecho de que la actriz mexicana esté dentro del reality show, debido a que cree que tienen muchas cosas en común.

“Obviamente a mí también me encantaría hacer equipo con ella en la cocina. Me va a encantar, ojalá y podamos hacer equipo en la cocina las dos. A mí me gusta cocinar también, entonces eh, pues yo creo que puedo aprender mucho ahí con Laura”, afirmó según las declaraciones que transmitieron en el programa Hoy Día.

Acerca del resto de concursantes, señaló que ha visto a algunos y que conoce más o menos cosas de varios confirmados.

Lupita Jones está lista para el reto de La Casa de los Famosos 6

Sin embargo, la Miss Universo 1991 dijo que está centrada en su estrategia, que será mantenerse fiel a sus ideales.

“A mí las inventadas no me gustan ni los inventados no me gustan, entonces pues no voy a caer en ese juego de pretender ser alguien que no soy”, destacó.

Acerca de este proyecto, dijo: “Es una experiencia más en mi vida, en mi carrera, es una oportunidad de conectar con la gente, que eso yo creo que para mí eso es bien importante: el romper ese mito de una Lupita dura, de una Lupita intransigente. A lo mejor resultó peor, no lo sé, pero creo que me puede ayudar a romper muchos mitos y a lograr un acercamiento mucho más cálido con la gente”.

La Casa de los Famosos 6 se estrenará este 17 de febrero con la conducción de Javier Poza y Jimena Gállego. Se espera que en los próximos días terminen de anunciar al elenco que formará parte de esta temporada de la “telenovela de la vida real”.

