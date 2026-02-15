Carolina Sandoval celebra participación de Cazzu en concierto de Bad Bunny en Argentina

Carolina Sandoval publicó un mensaje en su cuenta en Instagram en el que se mostró orgullosa por la participación que Cazzu tuvo este 14 de febrero en el concierto que Bad Bunny dio en Argentina.

En un video en el que salió con un vestido rojo y unos cachos, la presentadora de televisión cantó Con otra, exitoso tema de la rapera argentina que justamente interpretó anoche.

Para acompañar la publicación, la venezolana dijo: “Solo tengo que decir: Julieta, Cazzu, eres una reina, así es que se callan bocas, muñeca, nada más y nada menos que con Benito (Bad Bunny) a menos de una semana de su gran triunfo en el Super Bowl”.

Esta participación de la rapera fue bastante comentada en redes sociales, sobre todo porque hubo mucha insistencia en que ambos salieron en el pasado. Sin embargo, no es algo confirmado.

La aparición de Cazzu en el show de Bad Bunny, como parte de su gira Debí tirar más fotos, hizo que la recibieran con cientos de aplausos.

“Argentina, quiero que le den una vez más todo el amor de ustedes, como siempre lo han hecho, a unas personas que me abrieron las puertas de su movimiento aquí en la Argentina hace muchos años, cuando ustedes también creyeron en mí y en ellos. Y todos lo hemos logrado años después. Khea, Duki y Cazzu, muchas gracias”, dijo sobre el Conejo Malo sobre sus invitados.

En las redes sociales, el público ha reaccionado con cientos de mensajes. Algunos de los que se han leído son: “La mejor, la amo”, “Diosa, como la jefa”, “Argentina”, “Me encanta ese ánimo”.

