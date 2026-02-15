Daniel Elbittar responde a las críticas de Fernando Carrillo en su contra

El actor venezolano Daniel Elbittar le respondió a Fernando Carrillo luego de que asegurara desconocerlo y decir que además tiene mejor estado físico y carrera que él.

En una entrevista con el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, el artista dijo que su colega pasó de ser una persona muy querida internacionalmente al famoso más odiado de Venezuela y de muchos países de Latinoamérica por apoyar firmemente al gobierno chavista.

En la conversación, señaló que él ha podido trabajar en telenovelas de México con importantes compañías como Televisa y que no ha sido despedido como asegura sí ha ocurrido con su compatriota.

Lamentó que Fernando Carrillo lo haya insultado porque asegura que él no se ha referido de mala manera hacia él. “Yo no he insultado a nadie y me parece de lo último porque es una persona muy odiada en Venezuela. Podemos hacer una encuesta para ver quién es la persona más odiada”, señaló.

Controversia entre Daniel Elbittar y Fernando Carrillo

Lucho Borrego, periodista, le preguntó sobre la actitud que ha tomado el actor, sabiendo que ha recibido duras críticas en contra.

Ante esto, Daniel Elbittar respondió: “¿Qué puedes esperar de Fernando Carrillo hoy en día? Ha hablado mal de la mujer, amenazando que va a hablar mal de Catherine Fulop, ¿qué puedes esperar de alguien así?”.

El público ha reaccionado en redes sociales a estas declaraciones con varios mensajes. Algunos de los que se han leído son: “Los jóvenes de ahora saben quién es Daniel Elbittar , pero no saben quien es Fernando Carrillo”, “Daniel es mejor actor que Fernando”, “Fernando Carrillo se quedo en el pasado , mientras que Daniel Elbittar esta en el presente”.

Con esto, se notó el respaldo que tiene Daniel, quien no ha dudado en confrontar a Fernando Carrillo por su postura a favor del chavismo.

