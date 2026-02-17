“Los inmigrantes enfrentan ataques sin precedentes”: Faiza Ali, comisionada designada en la alcaldía de Nueva York

Faiza N. Ali fue nombrada por el alcalde Zohran Mamdani Comisionada de Asuntos de Inmigrantes (MOIA) de la ciudad de Nueva York.

Ali reemplazará a Manuel Castro, designado por el entonces alcalde Eric Adams. La nueva directora fue subjefa de gabinete de la anterior presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams. Según su cuenta Twitter/X se define como “Organizadora comunitaria, activista por la justicia y apasionada por la política. Nacida y criada en Brooklyn” y fanática de los equipos Mets y Knicks.

Mamdani y Ali formaron parte de la junta directiva del Club Demócrata Musulmán de Nueva York (MDCNY). “En un momento en que los inmigrantes se enfrentan a ataques crecientes y sin precedentes, priorizaremos el fortalecimiento de las protecciones, la ampliación del acceso a servicios legales y lingüísticos, y la construcción de vías reales hacia la estabilidad para las diversas comunidades inmigrantes de la ciudad de Nueva York”, declaró Ali en un comunicado, citado por Gothamist.

Ali fue la primera mujer musulmana estadounidense en ocupar el cargo de subjefa de gabinete del Concejo Municipal de NYC, según Crain’s New York Business. En ese cargo participó en negociaciones sobre el uso del suelo y el presupuesto.

Ali es hija de inmigrantes paquistaníes y nació y creció en Midwood, Brooklyn. Se graduó con una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Pace. Trabajó anteriormente como directora de defensa en la Asociación Árabe-Americana de Nueva York, una organización sin fines de lucro; y como directora de asuntos comunitarios en la sección de Nueva York del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), una organización musulmana de derechos civiles y defensa.

“Estoy profundamente agradecido por la confianza depositada en mí y orgulloso de lo que hemos construido juntos durante este período sin precedentes. Espero apoyar una transición fluida y le deseo mucho éxito a la Comisionada entrante”, escribió hoy Castro, de origen mexicano, en Twitter/X.

El jueves Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, visitó a su homólogo de la ciudad de Nueva York en su cruzada compartida contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su encuentro coincidió con el anuncio del zar fronterizo, Tom Homan, del fin de la ofensiva migratoria “Surge” en Minnesota.

También la semana pasada la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, al anunció una ofensiva contra las posibles acciones represivas de ICE, un día después de que oficiales federales de inmigración abrieron fuego a un auto en Roxbury Township mientras detenían a un hombre hispano.

En paralelo ICE confirmó la adquisición de unas instalaciones para abrir un centro de detención en Chester (NY), generando protestas de activistas. Además se ha informado que la agencia federal de inmigración tiene un contrato de arrendamiento de oficinas en la ciudad New Windsor, en 843 Union Av, cerca del Aeropuerto Internacional Stewart.

Según una reciente consulta de Siena College, aunque 43% de los votantes neoyorquinos apoya la deportación de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, una abrumadora mayoría (61%) desaprueba las tácticas de la administración Trump y las operaciones del ICE en Minneapolis.