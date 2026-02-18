Vinicius Jr. muestra parte de su casa en Madrid

Hace unos días, el youtuber español Ibai Llanos visitó la propiedad del futbolista Vinicius Jr. en Madrid, España. Aunque el video se centraba en pasar 24 horas con el brasileño, uno de los puntos que llamó más la atención fueron los rincones de su mansión.

El video, disponible en el canal de YouTube de Ibai, empieza con él llegando a la propiedad del futbolista, la cual se informó había sufrido un incendio meses antes.

Apenas se entra a la propiedad, se puede ver que el vestíbulo se ha convertido en una especie de museo, en el cual se exponen varios de los logros que ha alcanzado Vinicius durante su carrera.

Vinicius comenzó su carrera en Madrid en 2018, primero jugó con el Atlético y luego pasó al Real Madrid, con quien ha alcanzado hasta la fecha dos Champions League, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

El brasileño de 25 años también explica que tiene muchos de sus reconocimientos en Brasil. “Tengo un museo muy especial”, dice sobre su hogar en Brasil, el cual suele ser guiado por su mismo padre.

Además de los premios, también expone en el vestíbulo de su casa algunas zapatillas y camisetas que tienen algún significado para él y su carrera.

No se mostraron muchos más detalles de la propiedad, aunque lo que medios han informado es que la residencia se encuentra en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de la capital española.

Antes de pertenecerle, esta propiedad fue del también futbolista Sergio Ramos. Se dice que la propiedad está valorada en casi $8 millones de dólares y también se ha dicho que Vinicius invirtió $1 millón de dólares en hacerle reformas a la propiedad.

