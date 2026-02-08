Alicia Machado dice qué fue lo que más le gustó de haber estado en La Casa de los Famosos

Alicia Machado, actriz venezolana, dijo cómo los realities shows han ayudado a que su carrera se reinvente, en especial La Casa de los Famosos, en donde conectó con millones de personas que la ayudaron a ganar la primera temporada del programa.

En una entrevista para el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, la artista consideró que los programas de telerrealidad la han reimpulsado.

“Lo que más me gustó de ganar La Casa de los Famosos fue que gané un público de 20 años… gente que no sabía quién era yo y ahora me ven como una mujer fuerte”, comentó.

En la conversación, explicó que hay muchas jóvenes que se le acercan y le dicen que se sienten identificada con ella porque habla de temas como la aceptación y el bullying. “Me cuentan a veces unas historias”, dijo sobre cómo le sorprende ver la cercanía que ha logrado.

“Son cosas que siguen pasando y que siguen afectando, aunque haya Instagram, aunque haya TikTok, Facebook”, explicó.

Alicia Machado habla del Miss Universo

Para la famosa, es necesario que no se normalicen los maltratos, tal como asegura ocurrió con ella cuando fue Miss Universo y Donald Trump, presidente en ese momento del concurso de belleza, la expuso ante la prensa al ponerla a hacer ejercicios porque el magnate consideraba que estaba gorda.

“Yo no subí de peso porque fuera una mujer descuidada o glotona. Yo subí de peso por el nivel de estrés y ansiedad que a mí me producía esa organización”, dijo sobre esta experiencia.

Todo esto la llevó a situaciones difíciles, de las que habló en el programa colombiano: “Pasé 10 años en terapia psiquiátrica clínica… El bullying me llevó a tener dos intentos de suicidio”.

Alicia Machado es una de las personalidades más famosas del entretenimiento latino, no solo por su impactante historia de vida, sino también por su personalidad frontal y diversidad a la hora de asumir proyectos de distinto tipo, desde telenovelas, series, películas, comerciales y, por supuesto, los realities show.

