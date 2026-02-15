James Van Der Beek compró un rancho en Texas semanas antes de morir

Tras la muerte de James Van Der Beek el pasado 11 de febrero, se ha revelado que el actor compró el rancho en Texas en el que vivió durante varios años. Esta propiedad fue alquilada por la familia luego de decidir mudarse de California, y en enero de este año lograron comprarla a través de una hipoteca.

Según un reporte de ‘Realtor.com’, Van Der Beek cerró la compra de la propiedad el 9 de enero, un mes antes de morir. La propiedad tuvo un valor de $4.76 millones de dólares. Por otro lado, ‘People’ conversó con el agente del fallecido actor, quien explicó que la compra se pudo hacer gracias a la ayuda de varios amigos.

Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en 2023, aunque hizo pública la enfermedad en 2024. Durante todos estos años, él, familia y amigos estuvieron luchando contra la enfermedad. Además del desgaste físico, Van Der Beek también tuvo que invertir mucho dinero en tratamientos, lo que dejó a la familia en una mala posición económica.

Lo que se ha contado en los días recientes es que sus amigos estuvieron tan involucrados que muchos de ellos lograron pasar a su lado sus últimos días de vida, justamente dentro del rancho ubicado en Spicewood, una zona rural al oeste de Austin.

La familia alquiló el rancho en 2020, por lo que lograron comprarlo cinco años después. En unas declaraciones que dio la esposa del actor poco después de mudarse, se pudo saber que el propietario les había dado total libertad para cultivar y criar animales. El rancho ocupa un lote de 36 acres, según reportes.

Además de las amplias áreas verdes, el rancho tiene una casa principal de 5,149 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Ahota, Kimberly, la viuda del actor, y sus seis hijos tienen que enfrentar el pago de varias deudas, además de cubrir la educación de todos los niños, por lo que los amigos de la familia crearon una campaña de GoFundMe. En la campaña, explican que “los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos”.

Sigue leyendo:

• Familia de James Van Der Beek recibe más de $2 millones de dólares en donaciones

• Steven Spielberg donó $25,000 dólares a la esposa de James Van Der Beek

• La emotiva despedida de Busy Philipps a James Van Der Beek