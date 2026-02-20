Conductores de camiones de carga y autobús deberán aprobar exámenes en inglés para obtener su licencia en EE.UU.

El Departamento de Transporte (DOT) confirmó que todos los conductores de camiones de carga y de autobuses deberán presentar sus exámenes de licencia en inglés, como parte de la estrategia de la Casa Blanca para regular la expedición de permisos de manejo de vehículos comerciales.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró en conferencia de prensa que quienes no puedan hablar o leer inglés no obtendrán resultados satisfactorios, ya que todos los exámenes escritos estarán en ese idioma.

Esta medida elimina la posibilidad que ofrecían algunos estados de presentar la prueba en otros idiomas; por ejemplo, California ofrecía exámenes en al menos 20 idiomas diferentes.

Cierre de escuelas de conducción y fiscalización federal

Esta semana, el DOT ordenó el cierre de más de 550 escuelas de capacitación para conductores de camiones de carga y autobuses, tras detectar incumplimientos de normas básicas de seguridad y la falta de instructores calificados.

Durante la investigación, se descubrió que algunas escuelas ni siquiera contaban con los vehículos adecuados para impartir las clases de manejo. Además, las autoridades realizaron más de 1,400 operativos encubiertos en los 50 estados para identificar problemas de seguridad y posibles fraudes.

Duffy señaló que las empresas y escuelas que actúan como terceros en la certificación de conductores también participan en la estafa, al no evaluar correctamente a quienes pasan por estas instituciones fraudulentas.

Regulación más estricta y enfoque en seguridad

El secretario aseguró que se implementarán regulaciones más estrictas para los operadores de estas escuelas. Destacó que la medida no es un tema de inmigración, sino de seguridad vial, y que todos los estadounidenses desean que quienes manejan camiones grandes estén correctamente calificados para hacerlo.

