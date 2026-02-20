¿Quiénes son los primeros nominados de La Casa de los Famosos? 

Los habitantes de La Casa de los Famosos 6 se enfrentaron este jueves a su primera nominación en un proceso en el que resultaron elegidos seis jugadores, quienes deberán enfrentarse a la votación del público.

En el grupo figura Sergio Mayer, Celinee Santos, Oriana Marzoli, Kenny Rodríguez, Eduardo Antonio y Zoe Bayona.

“La placa quedó ardiendo. Estrategias al descubierto, traiciones fresquitas y nervios al límite… estos son los nominados 👀🔥 ¿A quién quieres salvar?”, escribieron en la cuenta en Instagram de Telemundo.

Ahora con la votación abierta, se notarán las preferencias del público con lo que han visto en esta primera semana que suele ser generalmente un poco lenta. Sin embargo, cuando anuncien al primer eliminado el próximo lunes las cosas se pondrán seguro algo intensas.

En esta parte inicial, los habitantes han comenzado a conocerse y desde ya ha habido algunos roces. Uno de los más fuertes ocurrió entre Laura Zapata y Oriana Marzoli, debido a que la mexicana se refirió a ella con palabras que hicieron molestar a la venezolana.

Todo esto ha dejado un ambiente intenso al que el público le hace seguimiento para comenzar a apoyar a sus favoritos.

En los comentarios, el público ha comenzado a reaccionar, diciendo a quién le gustaría salvar en esta primera nominación. “Soy venezolana y voto por Celinee”, “Voten con conciencia por el contenido”, “En esta nominación nosotros apoyamos a Celinee”, “La verdad Oriana me cae rebien”, “La primera placa vino fuerte”, escribieron algunos seguidores del programa de Telemundo.

Otros comentaron: “Votando por los que dan contenido. Team Oriana y Team Zoe”, “Oriana se queda, team Oriana”.

