BBC investigará “el grave error” que permitió emitir insultos racistas en los BAFTA

La BBC anunció que inició una investigación interna acelerada para determinar la razón por la cuál un insulto racista contra los protagonistas de la película ‘Sinners’, Michael B Jordan y Delroy Lindo, no fue editado durante la transmisión de los premios BAFTA el pasado fin de semana.

Tim Davie, director general saliente de la BBC, ordenó a la unidad de quejas que investigue lo ocurrido en la transmisión de la ceremonia. La BBC considera que lo ocurrido fue un “grave error”.

“El director general ha dado instrucciones a la Unidad Ejecutiva de Quejas (ECU) para que complete una investigación acelerada y proporcione una respuesta completa a los denunciantes”, dijo.

El anfitrión Alan Cumming se refirió a este incidente. “Puede que hayan notado lenguaje fuerte en el fondo. Esto puede formar parte de cómo se manifiesta el síndrome de Tourette en algunas personas, como muestra la película. El síndrome de Tourette es una discapacidad y los tics que han escuchado esta noche son involuntarios, lo que significa que la persona no tiene control sobre el lenguaje. Pedimos disculpas si alguien se ha sentido ofendido”, concluyó.

Davidson criticó que los organizadores no hicieron mayores esfuerzos para evitar que uno de sus tics se escucharan al aire. “Había un micrófono justo frente a mí, y en retrospectiva tengo que preguntarme si esto fue prudente, tan cerca de donde estaba sentado, sabiendo que me haría un tic”, dijo a Variety.

Los premios BAFTA emitieron un comunicado en el que se disculpaban por lo ocurrido durante la ceremonia.

“Nuestros invitados escucharon un lenguaje muy ofensivo que conlleva un trauma y un dolor incomparables para tantas personas. Queremos reconocer el daño que esto ha causado, abordar lo sucedido y ofrecer disculpas a todos”, comenzó diciendo el comunicado.

El momento fue muy criticado debido a que la BBC no editó la transmisión para evitar que el insulto se escuchara en vivo. Ante esto el canal se pronunció en un comunicado atendiendo a las críticas recibidas.

“Algunos espectadores pudieron oír lenguaje fuerte y ofensivo durante los BAFTA. Esto surgió de tics verbales involuntarios asociados al síndrome de Tourette y, como se explicó durante la ceremonia, no fue intencional. Pedimos disculpas por no haberlo editado antes de la emisión y ahora será eliminado de la versión en iPlayer”.

