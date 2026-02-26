El Bloody Mary Festival regresa a Nueva York para coronar el mejor cóctel de 2026

Si eres amante del Bloody Mary y vives en Nueva York, tienes una cita obligatoria el próximo 21 de marzo. Se trata de la esperada 8.ª edición del The Bloody Mary Festival, que marca el regreso de este evento a la Gran Manzana tras su última edición en 2023.

En esta oportunidad, el punto de encuentro será el BKLoft26, ubicado en el corazón de Brooklyn, donde se presentarán los 15 mejores Bloody Marys de Nueva York, creados por bares locales, restaurantes de renombre y expertos en mezclas artesanales.

El evento recibirá a más de 1,000 apasionados de la coctelería, amantes de la gastronomía, expertos en hostelería y personas influyentes de toda la región.

Según explica el fundador del festival, Evan Weiss, este cóctel es la bebida neoyorquina por excelencia porque refleja fielmente la vida urbana: «No hay dos recetas iguales y, cuando pides una, nunca sabes qué te van a dar. Esa imprevisibilidad es lo que la hace especial, igual que Nueva York. Sal de tu apartamento y cualquier cosa puede pasar».

Para Weiss, el festival es una oportunidad única para explorar la inventiva y la diversidad de este cóctel icónico, ofreciendo una experiencia que es, en parte, degustación y, en parte, un descubrimiento de las infinitas posibilidades del trago en un mismo lugar.

Competencia, creatividad y las últimas tendencias en coctelería

La disputa por el título del mejor Bloody Mary de Nueva York atrae a los mixólogos más destacados y a productores artesanales que buscan marcar la pauta en la industria.

En esta celebración de la hospitalidad local, la libertad creativa fluye para demostrar que, en el mundo del brunch, el sabor es el protagonista absoluto y el motor que impulsa la fidelidad del cliente.

Durante la jornada, los asistentes podrán votar por el “Premio del Público”, mientras que un panel de expertos otorgará los galardones a “Mejor Bloody Mary” y “Mejor Guarnición”, categoría donde la creatividad visual se valora tanto como el equilibrio del sabor.

Además, se esperan innovaciones de vanguardia como vodkas con infusiones artesanales, especias exóticas que ya son bebidas tendencia y guarniciones exageradas que, por su complejidad, funcionan prácticamente como un almuerzo completo.

Este festival también sirve de trampolín para pequeños negocios locales y marcas emergentes que presentarán sus degustaciones, entre las que destacan Fort Hamilton Distillery, Bronx Bull Bourbon, Ron Reif, SWRL, Swoon, Pretzel Jerky, Tipsy Scoop, Tequila Montaukila, Achilles Heat, Pierre’s Spicy Peanut Butter, Pastazerts, Kimchee Harvest Farmstead, Licor Pinaq y Smokehead.

Información logística y expansión para 2026

La cita para disfrutar de esta experiencia el 21 de marzo. Los horarios de acceso están divididos en dos categorías: el acceso VIP comenzará de 11:00 a 14:00 horas, mientras que el acceso general será de 11:45 a 14:00 horas.

Las entradas ya están disponibles con precios que parten desde los $59.74 USD. De cara al futuro, los organizadores anunciaron que en 2026 el festival ampliará su alcance, visitando no solo Nueva York, sino también ciudades como Austin, Portland, las Ciudades Gemelas (Twin Cities) y Denver.

