Líderes hispanos lanzan campaña nacional y destacan poder del voto latino en 2026

Dirigentes empresariales y religiosos hispanos presentaron este jueves 26 de febrero un nuevo estudio sobre el impacto del voto latino de cara a las elecciones de medio término de 2026 y anunciaron el inicio de una campaña nacional para movilizar liderazgos en estados clave.

La iniciativa busca resaltar los riesgos económicos de las políticas migratorias actuales y promover soluciones como permisos de trabajo para inmigrantes indocumentados de largo plazo y proyectos de ley como Dignidad, Dream, Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola y Familias Americanas Unidas.

Las próximas actividades de la campaña se realizarán en:

Dallas, TX (5 de marzo)

Pasadena, TX (23 de marzo)

Phoenix, AZ (1 de junio)

Pensilvania (fecha por anunciar)

Voto latino clave para el control del Congreso

Enrique Sánchez, director estatal de la región intermontañosa de la Coalición Estadounidense de Acción Empresarial por la Inmigración, afirmó que los latinos serán el bloque decisivo para definir el control del Congreso en 2026.

Señaló que, después del mayor apoyo histórico que recibió Donald Trump, candidato republicano en 2024, los resultados más recientes muestran cambios en varias elecciones locales y estatales, incluyendo Miami, Nueva Jersey, Virginia, Louisiana y Texas.

Massey Villarreal, copresidente del Comité de 100 y presidente de Precision Task Group, indicó que los votantes latinos esperan soluciones prácticas y seguridad en la frontera.

“Cualquier partido que ignore nuestras necesidades pagará el precio en las urnas”, dijo, destacando la importancia del voto latino en Texas y distritos competitivos a nivel nacional.

Impacto en la economía y la fuerza laboral

Ana Valdez, presidenta y CEO de Coalición de Donantes Latinos, señaló que el 73% de la fuerza laboral en Estados Unidos es latina y que su crecimiento impulsa negocios, emprendimiento y la economía general del país.

Mientras que Mario Guerrero, director ejecutivo de Asociación de Constructores del Sur de Texas, destacó las pérdidas recientes en el sector de la construcción y materiales, atribuyéndolas a políticas que afectan a los trabajadores inmigrantes. “El voto mexicano se gana con respeto”, afirmó.

En tanto, Liliam Lopez, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de Florida, mencionó la escasez de trabajadores en sectores clave como construcción y jardinería en Miami y los cayos, y apoyó la Ley de Dignidad para proteger a la mano de obra.

Para Monica Villalobos, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, sin permisos de trabajo y protecciones laborales, la economía de Arizona y del país no puede avanzar.

Por su parte, Sam Sanchez, presidente de Third Coast Hospitality, advirtió que el voto latino será decisivo para determinar quién controla el Congreso. Recordó que, aunque Trump obtuvo el porcentaje más alto de voto latino en 2024, las políticas migratorias agresivas y la insatisfacción económica están cambiando el panorama.

Ramiro Cavazos, presidente de la Cámara de Comercio Hispana, destacó que la comunidad latina es joven y fuerte, y subrayó la necesidad de reformas migratorias para cubrir los 14 millones de empleos vacantes en Estados Unidos.

