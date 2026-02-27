Alfredo Adame critica participación de Laura Zapata en La Casa de los Famosos 6

El actor mexicano Alfredo Adame lanzó contundentes declaraciones en contra de Laura Zapata, quien participa en el reality show La Casa de los Famosos 6, transmitido por la cadena Telemundo.

En el programa Todo para la mujer, el Golden Boy explicó que no entiende la razón por la que la llamaron para esta competencia. “Es un asco, la verdad es un asco… no sé para qué la llevan para hacer ridículos”, comentó.

Aseguró además que la actriz no tiene buenas intenciones. “La tipa es… bueno, a nosotros nos deshizo una obra de teatro con 70 personas. Nos deshizo la obra de teatro, le quería quitar el protagónico a Aylín Mujica, quería que me corrieran a mí… esa señora donde va se pelea”, afirmó.

Cuando le preguntaron si se parecía en actitud a Laura Bozzo, Alfredo Adame indicó: “Esta es mala persona, esta es mala hierba… Laura [Bozzo] es peleonera y es inocente, esta es mala persona”.

Recordó que con la peruana tuvo una dura rivalidad: “Yo le saqué tres órdenes de aprehensión. Yo se lo dije: ‘te voy a meter a la cárcel, te voy a sacar del país’… no la pude sacar del país porque ya la habían nacionalizado. Le dije: ‘te voy a meter a la cárcel… y te voy a sacar de la televisión’. Y la saqué”.

Sin embargo, luego lograron hacer las paces y no tienen una mala relación en la actualidad.

La participación de Laura Zapata en La Casa de los Famosos 6 ha sido bastante mediática, pues ha tenido intensos enfrentamientos con figuras como Oriana Marzoli.

Aunque la competencia apenas empieza, la mexicana luce como una fuerte jugadora dentro de la “telenovela de la vida real”.

