Oriana Marzoli se enfrenta a Lupita Jones en La Casa de los Famosos 6

Oriana Marzoli enfrentó a Lupita Jones en La Casa de los Famosos, pues asegura que la actriz mexicana estaba haciendo comentarios sobre ella y es algo que no va a tolerar.

En una discusión en la que los ánimos estuvieron bastante caldeados, la creadora venezolana de contenido confrontó a la exdirectora de Nuestra Belleza México en la cocina de la famosa mansión.

“Antes de criticarme mírate al espejo, esta es mi respuesta a un ataque”, le dijo Oriana a Lupita Jones, quien le pedía que no gritara y hablaran de forma normal.

Luego de esto, la joven le dijo: “Que yo te caiga mal y te apetezca decir que yo te estoy gritando, es fenomenal, pero yo no te estoy gritando. Te estoy tratando con bastante respeto, me estoy poniendo a llorar por mi perro, punto. Es mi único talón de Aquiles”.

Lupita Jones le decía: “¡Ya para!”, pero Oriana insistía en que no se iba a callar y que ella no iba a perder que se metieran con el dolor de la pérdida de su perro.

El público del reality show ha reaccionado con cientos de mensajes a este momento. Algunos comentarios que se han leído son: “Qué clase la de Lupita para pelear. Wow”, “¿Hasta cuándo jura por el perro? Ella es la que lo saca a flote. Estresante”, “Qué insoportable es Oriana”, “Lupita es una dama”.

Dentro de La Casa de los Famosos, Oriana Marzoli se ha convertido en un personaje controversial, que ha gado bastante contenido, pues no duda en enfrentarse a quien sea en la competencia. Las discusiones más intensas son con Laura Zapata, quien al comenzar el juego la llamó de una manera que le causó una gran molestia y a partir de ahí han protagonizado una ruda rivalidad.

