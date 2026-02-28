Unas galletas desatan un nuevo problema en La Casa de los Famosos 6

El ambiente es cada vez más tenso en La Casa de los Famosos, reality show de la cadena Telemundo. Ahora, la nueva pelea se generó por unas galletas que hizo Laura Zapata, quien no le dio a Oriana Marzoli, quien se ha convertido en su rival más fuerte dentro del programa.

En una declaración a una de las cámaras, la diva de las telenovelas mexicanas dijo que no entiende la molestia, ya que ella no va a estar cocinándole a personas que han tenido una actitud negativa con ella.

“Ahí hay harina, ahí hay huevos, mantequillas. Me ahorro los ingredientes, pero que intenten hacer algo, nada más gritan, nada más insultan y yo hago mis galletas para mi”, dijo.

Laura Zapata dijo que hacía sus galletas para sus guerreros de la luz. “Así es que por eso no doy, no es que le estoy negando la comida a nadie, le estoy negando mi trabajo a los guerreros de la oscuridad”.

Oriana Marzoli se reunió con sus compañeros de Tierra y mostró su molestia porque no le dieron galletas. Este nuevo hecho ha desatado una gran cantidad de comentarios en redes sociales.

Algunos defienden a la creadora venezolana de contenido, mientras otros expresan su respaldo a la actriz mexicana. Entre los mensajes que se han leído están: “Dios mío, pero qué capacidad tiene Oriana para hacer de todo un problema”, “La comida cruda es de todos, nadie está obligado a hacer sirviente ni cocinero de los demás”.

Otros comentarios que se han leído son: “Yo sabía que este momento llegaría… Oriana insultando a sus propios compañeros y que bueno que no le den comida, que la cocine ella”.

La rivalidad entre Laura Zapata y Oriana es una de las más intensas en esta temporada. Desde los primeros días, ambas se han encargado de enfrentarse e insultarse dentro de la competencia.

