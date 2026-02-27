La Jefa regaña a los habitantes tras momentos de tensión en La Casa de los Famosos 6

Este viernes La Jefa hizo un llamado de atención a los habitantes de La Casa de los Famosos 6 debido a todo el ambiente tenso que se ha vivido en las últimas horas en el reality show de la cadena Telemundo.

La situación escaló luego del posicionamiento de este jueves, en el que detectaron complot en las votaciones y resultaron nominados 11 jugadores.

“Habitantes, en las últimas horas y particularmente luego de los posicionamientos y sinceramientos de ayer, he visto y escuchado cosas que están muy lejos del espíritu que pretendo que reine en mi casa. Se puede jugar rudo, se pueden tener estrategias, se pueden discutir, pero lo que no se puede cruzar es la línea del respeto con la que se deben dirigir entre ustedes”, indicó la voz de mando del programa de telerrealidad.

Además de esto, señaló: “Pueden mantener miles de diferencias, ¿eh?, pero la intensidad no debe confundirse con agresiones verbales y descalificaciones múltiples. Mucho menos jugar con el acercamiento físico, porque es muy arriesgado por más que sean fintas, ¿eh?, o amagos”.

La Jefa instó a los participantes a manejar la convivencia con mayor madurez, dejando claro que su paciencia tiene un límite.

“Los invito a la reflexión y espero de verdad que tomen en cuenta esta sugerencia del modo más adulto y profesional posible porque, como ya vieron, de ser necesario, puedo sancionarlos”, sentenció antes de despedirse con un frío “buenas noches”.

El posicionamiento de este jueves tuvo como protagonista a Oriana Marzoli, quien fue la más nominada de la noche y recibió duras críticas de sus compañeros. Ahora, quedará ver si el público la respalda y la salva el próximo lunes en el juego.

