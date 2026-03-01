Delroy Lindo se pronuncia por primera vez tras recibir insultos raciales en los BAFTA

El actor Delroy Lindo se pronunció públicamente por primera vez luego los insultos raciales que una persona del público gritó hacia él y su coprotagonista de ‘Sinners’, Michael B Jordan, durante los premios BAFTA el pasado fin de semana.

Lindo fue invitado a los NAACP Impact Awards y durante la ceremonia agradeció a las personas que lo han apoyado en este difícil momento.

“Antes de comenzar, me gustaría decir oficialmente que apreciamos, apreciamos, apreciamos todo el apoyo y el amor que nos han demostrado después de lo que sucedió el fin de semana pasado”, dijo Lindo durante la ceremonia de anoche.

Tras estas palabras, Lindo recibió una ovación de pie del público y se pudo observar a Jordan apoyando a su compañero desde el público.

“Significa mucho para nosotros. Es un honor estar aquí entre nuestra gente esta noche. Entre tantas personas que nos han mostrado un apoyo increíble. Y es un ejemplo clásico de cómo algo que podría ser muy negativo se vuelve muy positivo”, dijo Lindo.

La polémica se generó cuando Lindo y Jordan presentaron el premio a Mejores Efectos Visuales en los premios BAFTA el pasado fin de semana. Mientras presentaban el premio un miembro del público gritó un insulto racial hacia los actores. El insulto no se editó de la transmisión en vivo, lo que causó una fuerte indignación contra la BBC.

El hombre que gritó el insulto racial fue John Davidson, activista con síndrome de Tourette y que asistió a la ceremonia al ser productor ejecutivo de la película “Lo juro”. La cinta narra su diagnóstico de síndrome de Tourette a los 25 años y los desafíos que ha enfrentado.

El síndrome de Tourette se caracteriza por tics involuntarios, que incluye muchas veces falta de control del lenguaje por lo que las personas que lo padecen pueden hacer comentarios involuntarios. Antes de la ceremonia, la organización había advertido al público sobre los tics de Davidson. Sin embargo, cuando gritó el insulto racial de manera involuntaria la televisora no editó el momento y permitió que se escuchara el insulto.

Los premios BAFTA emitieron un comunicado en el que se disculpaban por lo ocurrido durante la ceremonia.

“Nuestros invitados escucharon un lenguaje muy ofensivo que conlleva un trauma y un dolor incomparables para tantas personas. Queremos reconocer el daño que esto ha causado, abordar lo sucedido y ofrecer disculpas a todos”, comenzó diciendo el comunicado.

La organización aclaró que Davidson ha dedicado su vida a concientizar sobre el Síndrome de Tourette y resaltó que lo ocurrido no fue voluntario. “Estos tics no reflejan en absoluto las creencias de la persona ni son intencionales. John Davidson es productor ejecutivo de la película nominada al BAFTA, “Lo juro”, basada en su experiencia vital”, dijo.

Sigue leyendo: