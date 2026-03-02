Cristián de la Fuente dice que no entraría a un proyecto como La Casa de los Famosos  

El actor y presentador chileno de televisión Cristán de la Fuente tuvo una cercana conversación con Aleyda Ortiz para el programa En Casa con Telemundo y habló con ella de varios temas, incluyendo las razones por las que no se atrevería a entrar a un reality show como La Casa de los Famosos.

En la entrevista, el artista fue enfático al decir que no le gusta exponer su vida y siente que ese tipo de programas no son fáciles de sobrellevar.

“No, no lo haría. Creo que… creo que hay una parte de mi vida que es mía, que es privada, que es personal, que sería difícil compartir. Está bien trabajar en la televisión, venir, estar en 10 horas, 8 horas, 5 horas, lo que tengas que trabajar, pero el resto hay como que apagar el switch”, comentó acerca de cómo no le gustaría que lo vieran en su día a día.

Si se atreviera a jugar en este reality show, afirmó que no sería silencioso, pues su personalidad es bastante frontal. “Y yo creo que eso es parte del problema por el que no entraría. Porque silencioso sería… sería imposible. Y si me atacan, yo respondería. Y quizás sería bueno para el rating, pero no sería bueno para mí”, dijo.

Aleyda Ortiz le preguntó si sentía que era un hombre que tomaba decisiones con el corazón o basado en estrategias y Cristián le respondió: “Yo soy más de… de corazón. O sea, creo que siempre en mi vida, de todos, tenemos una estrategia para todo en la vida, para el trabajo, para la profesión, para las relaciones. Tú tienes una estrategia en sentido de que tú estás en el punto A, quieres llegar al punto B y tienes un plan para hacerlo”.

En el programa también habló de esos rumores que en el pasado lo hicieron sentir mal. “Hubo una época hace años donde… donde atacar la sexualidad de alguien era como… como herirlo. Y me acuerdo que… que alguien decía el rumor y decía que yo era gay. Lo mismo, pero él pensaba que con eso me estaba haciendo un tremendo daño”, dijo.

Esta conversación fue la oportunidad ideal para que el público conociera un lado más cercano del artista, pero además se enterara de algunos datos que quizás muchos no conocían de su vida.

