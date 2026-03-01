Laura Bozzo muestra su apoyo a Oriana Marzoli, habitante de La Casa de los Famosos 6

Oriana Marzoli es una de las habitantes más controversiales de La Casa de los Famosos 6 debido a su frontalidad a la hora de hablar. Su participación ha sido tan llamativa que exparticipantes como Laura Bozzo han opinado acerca de su juego en el reality show.

Todo empezó porque la creadora de contenido le dijo a Eduardo Antonio, también conocido como el Divo, que la presentadora peruana de televisión es “la hostia” (lo máximo) por el trabajo que ha hecho en la televisión con programas como Laura en América.

Para ella, el impacto del trabajo de Laura Bozzo fue grande en España, país en donde ha estado residenciada la influencer y eso es algo que celebra.

Ante el comentario, la “señorita Laura”, como también es conocida, indicó en redes sociales: “Gracias mi querida Oriana, la pasé increíble contigo, eres súper divertida aunque no te conocen como yo y todos mis seguidores estamos contigo. En la casa todos somos iguales, no cuenta la trayectoria y el respeto se gana, no hagas caso, tú eres la mejor”.

Oriana y Laura se conocieron en Gran Hermano VIP 8, programa en el que la peruana tuvo una gran aceptación.

Ahora, la venezolana está en La Casa de los Famosos 6 y es una de las habitantes que más contenido ha dado, en especial por sus diferencias con Laura Zapata, Lupita Jones y hasta con la modelo dominicana Celinee Santos.

Con el paso de los días, se verá qué tanto apoyo es capaz de tener pese a ser una habitante tan controversial, que además no teme a decir lo que siente en los distintos momentos del juego.

